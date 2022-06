Brigitte și Florin Pastramă divorțează! Motivul: „M-am săturat să trăiesc în scandaluri”

Brigitte și Florin Pastramă divorțează după trei ani de mariaj! Aceasta s-a prezentat fără partenerul ei la un eveniment monden, unde a și anunțat marea veste.

Brigitte și Florin Pastramă au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc! Cei doi, deși au avut nenumărate apariții în cadrul cărora și-au arătat iubirea, acum au ajuns în punctul în care să spună stop poveștii de dragoste. Vestea a fost oferită în cadrul unui eveniment monden, acolo unde bruneta s-a prezentat fără soțul ei.

Brigitte a declarat că va divorța de Florin Pastramă la notar deoarece nu are nimic de împărțit cu el. Se pare că motivul separării este legat de conflictele pe care cei doi le aveau destul de des. Despre mariaj, Brigitte spune că a fost o perioadă de „mocirlă”.

„Am trăit trei ani de zile în mocirlă, o sa divorţăm la notar, nu avem de împărţi, m-am săturat să trăiesc în scandaluri care mi-au afectat imaginea publică”, a declarat ea pentru Click.

De-a lungul relației, Brigitte Pastramă a fost agresată fizic de mai multe ori de către soțul ei. Primul episod de acest gen s-a desfășurat la shaormeria pe care cei doi o au împreună, unde camerele de luat vederi l-au surprins pe Florin lovindu-și partenera de viață. Al doilea a avut loc tot în public, în parcarea unui supermarket din Capitală.

La acea vreme, bruneta a vrut să divorțeze, însă ulterior s-a răzgândit.

„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui sa le spun, îmi pare rău că e un bărbat extraordinar, dar presiunile îl fac să nu fie fericit. Sunt lucruri peste care nu poți să treci. Florin este violent din cauza problemelor pe care le are în familie. Nu am de ce să ajut pe nimeni. Am ajuns să fiu batjocorită și Florin să fie postat de familia lui, să fie dat la Poliție. Este o situație... printre ce oameni mă aflu? Eu am nevoie de un bărbat care să mă susțină, cu care să clădesc ceva. Dacă am învățat ceva de la Ilie, a fost că lucrurile sunt constructive și distructive”, a declarat Brigitte la acea vreme.

Sursă foto: Facebook/Brigitte Pastramă

