Brigitte și Florin Pastramă, vacanță de vis în Bali. Cum au petrecut cei doi soți

Brigitte și Florin Pastramă s-au simțit ca în Paradis în vacanța pe care au petrecut-o în Bali. Cei doi au fost cazați la un resort de lux și s-au bucurat la maxim de condițiile de 5 stele.

Cei doi soți au avut o cameră amenajată ca pentru un cuplu de îndrăgostiți și au făcut baie într-o cadă plină cu petale de trandafiri. Cum ieșeau din încăpere, dădeau fix într-o piscină privată.

Florin Pastramă i-a făcut o declarație de dragoste soției sale pe plajă, unde i-a desenat o inimioară.

Relaxați și fermecați de peisajul înconjurător, nu este exclus că cei doi să încerce din nou să conceapă un copil. Brigitte a mărturisit că a fost însărcinată cu Florin Pastramă, dar a pierdut sarcina.

"Am pierdut sarcina, așa că în momentul de față nu mă mai grăbesc, vedem ce o să fie și poate a doua oară o să fie cu noroc. Sunt foarte multe riscuri, am avut nevoie de refacere, am făcut un tratament hormonal, iar acum analizele au ieșit foarte bine”, spunea mai demult Brigitte.