Britney Spears, mesaj dur pentru cei care o critică pe Internet: “Nu o să mai urc pe o scenă prea curând”

Britney Spears se află în mijlocul unui scandal mediatic după ce a încercat în instanță să scape de tutela tatălui ei. Pe lângă asta, artista mai are parte și de comentarii răutăcioase din partea unor internauți.

Cântăreața care are aproape 32 de milioane de fani pe Instagram postează deseori filmulețe în care își exersează mișcările de dans. Chiar dacă are milioane de fani, vedeta are parte și de critici din partea cârcotașilor. Unii dintre ei îi iau în râs coregrafiile postate pe Instagram.



Sătulă de comentariile lor, Britney a postat un mesaj dur pe contul de Instagram.

“Pentru cei care aleg să-mi critice filmulețele în care dansez. Uite ce e... Nu o să mai urc pe o scenă prea curând, atât timp cât tatăl meu hotărăște ce trebuie să port, spun, fac sau gândesc. Am făcut asta în ultimii 13 ani. Prefer să distribui filmulețe în care dansez în sufragerie mea decât să de pe scena din Vegas. (...) Și nu, nu voi mai pune tone de machiaj și nu voi mai încerca din greu să fac față pe scenă la toate remix-urile pieselor mele, în loc să fac muzică nouă pentru fanii mei. Așa că renunț! Nu-mi place că sora mea a apărut la la o gală și mi-a cântat piesele remixate. Așa zisul suport m-a rănit profund! Această tutelă mi-a ucis visurile... așa că tot ce mai am acum este speranța, iar speranța este singurul lucru pe lumea asta care e greu de nimicit...deși unii oamenii încearcă să-ți ia și asta. Nu mi-a plăcut nici felul în care documentarul a adus în prim-plan momente umilitoare din trecutul meu (...) Așa cum am spus speranța este tot ceea ce am acum. Sunteți norocoși că totuși postez ceva. Dacă nu vă place ce vedeți dați-mi unfollow”, a scris Britney pe contul de Instagram.

La final, cea supranumită “Prințesa Muzicii Pop” i-a îndemnat să-și ocupe timpul cu cititul unei cărți pe cei care nu-și doresc să o vadă cum dă din fund în sufragerie. La o zi după mesajul postat, Britney a revenit cu o nouă coregrafie din sufragerie.



Fotografii: Getty Images/ Instagram

Vezi și VIDEO: Wine Trips România – Ep.1 Povestea Cramei Lacerta