Britney Spears va scrie cartea vieții ei și va primi 15 milioane de dolari

Britney Spears a semnat contractul vieții cu o editură celebră pentru lansarea unui volum autobiografic. Surse din anturajul ei au dezvăluit că artista s-a înțeles pentru a scrie o carte despre cariera sa, despre viața toxică și despre relația tensionată cu tatăl ei.

Artista de 40 de ani a scăpat anul trecut de tutela tatălui , care mai bine de 13 ani i-a gestionat averea și cariera muzicală. Britney Spears a luat o nouă decizie importantă după câștigarea independenței de Jamie Spears, semnând o înțelegere pentru lansarea unei cărți în care să expună trauma trăită în cei 13 ani de tutelă.

Conform Page Six, mai multe edituri s-au „bătut” pentru a obține semnătura artistei, care poate deveni un autor de succes datorită poveștii sale de viață.

Însă, unii analiști văd această mutare ca o răzbunare, nu doar pe tatăl ei posesiv, ci și pe sora ei mai mică, Jamie Lynn Spears . Aceasta a lansat, în ianuarie 2022, propriul volum autobiografic – Things I Should Have Said (Lucrurile pe care ar fi trebuit să le spun).

În carte, sora mai mică a lui Britney face o serie de afirmații care au deranjat-o pe artistă, care a reacționat virulent pe rețelele sociale.

„Felicitări... Tupeul tău de a vinde o carte și să vorbești prostii, dar minți cu nerușinare... Mi-aș dori să treci prin detectorul de minciuni, astfel încât toți oamenii ăștia să te vadă cum spui minciuni despre mine!!! Aș vrea ca Atotputernicul să poată coborî și să arate lumii întregi că minți și că faci bani pe seama mea. Ești o ticăloasă, Jamie Lynn”, a scris artista pe Instagram, în luna ianuarie.

Unul dintre lucrurile din carte care au deranjat-o pe cântăreață a fost mărturia surorii ei potrivit căreia, în copilărie, cele două au fost încuiate în cameră de Britney pentru că nu se simțea în siguranță. Artista ar fi avut asupra ei un cuțit, susține Jamie Lynn în volumul său autobiografic.

