Bucurie mare în familia Irinei Rimes. Fratele artistei a devenit tată pentru prima oară

Irina Rimes are o relație foarte strânsă cu familia ei din Republica Moldova. Recent, cântăreața și-a felicitat fratele mai mic, care a devenit tată pentru prima oară.

Irina Rimes a devenit mătușă și a ținut să împărtășească vestea cu fanii săi de pe Instagram. Cântăreața a postat imagini cu fratele ei care își ține primul copil în brațe. În poză mai apare cumnata și mama fostei jurate de la Vocea României. (vezi mai multe fotografii în galeria foto de mai jos)

, a scris Irina în partea de jos a imaginii.



În primăvara acestui an, Irina Rimes și iubitul ei francez David Goldcher au participat la nunta fratelui ei, care s-a petrecut într-un cerc restrans. Evenimentul a fost prilejul cel mai potrivit pentru o reuniune de familie.

Irina Rimes a crescut într-un sat pitoresc- Izvoarele, raionul Florești, din Republica Moldova. În interviurile sale, nu de puține ori, a depănat amintiri despre perioada când ea și fratele ei mai mic se bucurau de copilărie.

„Mă simt atât de norocoasă să fiu născută acolo unde m-am născut, să am familia pe care o am, amintirile, experiențele pe care le-am trăit. M-au făcut să nu-mi doresc niciodată să scap de copilărie. Mai nou, citesc dezbateri în comentariile postărilor mele despre cum unora nu le place că sunt „neserioasă”, că nu sunt suficient de matură pentru vârsta pe care o am, că mă comport infantil. Dar ce înseamnă de fapt să fii matur?! Eu cred că maturitatea se reflectă în deciziile pe care le luăm zi de zi, iar la acest capitol, maturitatea nu mi-a lipsit niciodată. În rest, dacă vreau să fiu copil, o să fiu și mai departe. Până când nu voi mai vrea. Sau nu voi mai avea putere”, a spus cântăreața într-un interviu pentru Formula As.

Sursă foto: Instagram/irinarimes, vitali.rimesVezi și: