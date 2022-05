Cabral a ocupat locul 3 în prima etapă Romanian Time Attack!

Weekend-ul trecut a avut loc prima etapă a campionatului național de Time Attack pe circuitul de la Adâncata. Cabral, pilot al echipei Bad Petunia, a participat la clasa Super Sport și a reușit să ocupe locul 3.

Concurența a fost mare la toate clasele din competiție, însă prezentatorul emisiunii Ce spun românii, un împătimit al sporturilor cu motor, s-a concentrat exemplar și a reușit cel mai bun timp al său cu mașina cu care concurează: 01:56:37.

"A fost un weekend muncit. Am tras tare la fiecare ieșire, cu toate că în setup-ul acesta mașina nu a mai fost testată. Am reușit mai mulți timpi de 01:57, dar cel mai bun a fost un 01:56 și am reușit să punctez decisiv astfel. A contat foarte mult constanța, pentru că și în cursele de sâmbătă, și în cele de duminică, am reușit să punctez bine... așa că am terminat prima etapă cu bine. Sper să am timp și să merg la cât mai multe etape, ne-ar ajuta, pe mine și mașina mea, să facem cât mai mulți kilometri pe circuit anul ăsta”, a declarat Cabral.

Mașina lui este un Scirocco din anul 2007, cu 300 cai putere, personalizată special pentru cursele pe circuit. Automobilul concurează cu slick-uri, combustibil de curse și este supraalimentată.

Pe Cabral îl puteți vedea de luni până vineri, de la ora 18:00, în emisiunea Ce spun românii. Show-ul este disponibil în avans și pe VOYO.