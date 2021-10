Cabral, prima fotografie cu fiul său: "Hai acasă! Uitasem cât sunt de mici"

Cabral a devenit tată pentru a treia oară, de data aceasta a unui băiat.

La naștere, fiul său a avut aproape trei kilograme și jumătate și a primit nota zece din partea medicilor. Pe Facebook, vedeta a postat o imagine în care ținea în brațe băiețelul și a scris alături de poză:



”Gata, acasă. Uitasem cât sunt de mici…”

Pe contul ei de social media, a transmis un mesaj și fericita mămică:

„Am fost copleșită de foarte multe mesaje și emoții. Vă muțumesc din suflet! Am născut! Cabral, eu nu mai sunt grasă! Nu știu despre tine… Marți s-a întâmplat minunea din viața noastră. Am intrat în travaliu, așa cum mă așteptam, așa cum nu eram sigură că o să mi se întâmple pentru că prima oară în 41 de săptămâni nu a vrut să fie. M-a dus soțul, sunt singură la maternitate, așa cum se întâmplă în perioada asta. Suntem foarte bine, atât eu, cât și bebe. Suntem mega fericiți, suntem niște norocoși. (…) Bebe ste incredibil, este un băiețel super cuminte. Nici nu știu cu cine seamănă, cu taică-su în niciun caz. Mănâncă, doarme, e foarte liniștit. La naștere a avut 3.420 de grame și 52 de cm, nota 10, premiant. Astea sunt întrebările clasice, din oficiu am dorit să răspund”, a transmis Andreea Ibacka.