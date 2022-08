Cabral și-a aniversat soția! Ce mesaj emoționant i-a transmis prezentatorul

A fost sărbătoare mare în familia Ibacka! Andreea, soția lui Cabral, a împlinit 37 de ani, iar prezentatorul TV a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Andreea a avut parte de un pool party și a petrecut alături de soțul ei, cei doi copii și familia Adelei Popescu.

Petrecerea a avut loc la mii de kilometri depărtare de casă, tocmai în Republica Dominicană, acolo unde Cabral și Adela Popescu sunt gazdele show-ului “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

„La noi în familie, azi este despre Andreea.

Că-i ziua ei, și, deși îi place să mă necăjească mai tot timpul, uneori n-are încotro și trebuie să recunoască faptul că acest individ cu trup sculptat, împreună cu progeniturile Tiago și Namiko, o fac fericită în fiecare zi.

Ceea ce-i doresc și mai tare azi”, a fost mesajul scris de Cabral pe Facebook.

Prezentatorul a postat o imagine adorabilă, în care apare la piscină cu soția sa și cei doi copii: Namiko și Tiago. Postarea a adunat zeci de mii de like-uri și mii de comentarii.

Și sărbătorita a postat aceeași fotografie pe Instagram, acolo unde a scris: „Bday girl got her best gift ever!” (n.red Sărbătorita a primit cel mai frumos cadou).

Cabral și Andreea s-au cunoscut în 2007, pe platourile de filmare ale unei telenovele românești. Sunt căsătoriți din 2011, iar în toamna anului trecut, Andreea a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului, pe Tiago.



Din toamnă, vezi "Sunt celebru, scoate-mă de aici!" la PRO TV și pe VOYO

Unele dintre cele mai mari celebrități din România vor trăi timp de două luni cea mai mare provocare a vieții lor în reality show-ul "Sunt celebru, scoate-mă de aici!".

Cabral și Adela Popescu sunt gazdele acestui sezon care va împinge la maximum limitele psihice și fizice ale concurenților. Nu rata toamna asta la PRO TV și pe VOYO show-ul "Sunt celebru, scoate-mă de aici!".

Fotografii: Facebook/ Instagram