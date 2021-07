Cântăreața Raluca Drăgoi a slăbit 40 de kilograme! Cum a reușit acest lucru și cum arată acum

Raluca Drăgoi, artista care a lansat, alături de Whats’Up piesa „Las Vegas”, afișează în prezent o siluetă perfectă, cu totul diferită de cea din urmă cu doi ani. Solista cântărea aproape 100 de kilograme și a decis atunci să apeleze la un apreciat medic chirurg pentru o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului.

Medicul Mihai Ionescu a realizat operația denumită gastric sleeve, care a ajutat-o pe artistă să dea jos 40 de kilograme, 30 doar în primul an după intervenție. Procedura i-a schimbat radical nu doar silueta, ci a ajutat-o pe solistă să înlăture și pericolele cauzate de supraponderabilitate, care pot pune în pericol sănătatea și chiar viața.

„Operația de micșorare a stomacului, denumită Gastric Sleeve, induce pierderea de greutate prin limitarea cantității de alimente ingerate. Se îndepărtează o mare parte din volumul stomacului, laparoscopic, și este o intervenție mai eficientă decât cea de montare a inelului gastric. În cazul Gastric Sleeve, malabsorbția alimentelor este eliminată și astfel nu mai este nevoie de suplimente de vitamine și proteine post operator comparativ cu intervențiile de tip bypass gastric. De asemenea, este aproape eliminată posibilitatea de ocluzie intestinală și sindrom de dumping. La operația de micșorare a stomacului nu există nici o componentă implantabilă și, prin urmare, nu este nevoie de ajustare și nici nu vor exista complicații cauzate de inserția unui corp străin în organism. Spre deosebire de intervenția de inel gastric însă, gastric sleeve nu este o operație reversibilă”, explică medicul chirurg.

„Ajunsesem în situația în care nimic nu mai dădea rezultate și nu mă simțeam deloc bine în pielea mea. În plus, eram conștientă că era foarte posibil să mă confrunt cu diverse complicații medicale pe termen lung dacă nu găsesc o soluție pentru a scăpa de kilogramele în plus. Am luat legătura cu domnul doctor chirurg Mihai Ionescu pentru a înțelege ce presupune mai exact operația de micșorare a stomacului și cum mă poate ajuta pe mine. Am realizat că este soluția de care aveam nevoie. A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o! Am reușit să scap de 40 de kilograme și să ajung la o silueta dorită în scurt timp. Mă simt foarte bine în pielea mea acum, sunt sănătoasă și mă bucur de viață”, declară Raluca Drăgoi.

Dieta după operația de micșorare a stomacului (gastric sleeve) este esențială și este important ca pacientul să înțeleagă pe deplin rolul acesteia. Această dietă se ține în primele 2 săptămâni după operația care costă aproximativ 5.800 euro.

„Imediat după gastric sleeve, pacientul va consuma timp de 7 zile numai lichide, iar apoi zilele 7-14 mâncare pasată. Din a treia săptămână va putea consuma alimente solide ca înainte de operație. Scopul dietei este să lase stomacul să se vindece și să ofere pacientului răgaz de a-și adapta alimentația la stomacul micșorat”, explică medicul chirurg Mihai Ionescu.

