Cardi B, scandal imens cu Melania Trump! A postat pe net poze nud cu Prima Doamnă a SUA

La începutul lunii august, Cardi B a lansat, alături de Megan Thee Stallion, videoclipul melodiei „WAP”, în care apare și Kylie Jenner.

Din cauza titlului piesei, care este un acronim pentru o expresie vulgară, dar și a imaginilor considera explicite, Cardi B a fost pusă la zid de o apropiată a familiei trump, DeAnna Lorraine, care este om politic și face parte din Partidul Republican din SUA.

„Această melodie dezgustătoare a întors cu 100 de ani în timp întreaga rasă feminină”, a spus DeAnna Lorraine, care a completat că Statele Unite ale Americii ar avea nevoie de femei precum Melania Trump, nu precum Cardi B.

Cântăreața care va împlini 28 de ani peste câteva luni s-a arătat deranjată de afirmațiile omului politic și a postat pe Twitter o fotografie în care Melania Trump apare nud, pentru a demonstra că aceasta nu este chiar un model de urmat și că a avut în trecut ieșiri mult mai excentrice decât are ea.

This pic giving me “ yea you fuckin wit some wet ass pussy “ vibes ...just sayin????????♀️ https://t.co/ahgIf96S6a pic.twitter.com/3DFhh7AY2h