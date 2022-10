Carmen de la Sălciua și-a sărbătorit ziua de naștere pe Muntele Athos

Artista a împlinit 34 de ani, iar de ziua sa a ales să meargă în pelerinaj pe Muntele Athos, însoțită bineînțeles de partenerul ei de viață, Marian Corcheș. Ce spune despre locul sfânt din Grecia și care a fost experiența ei.

Carmen de la Sălciua a ales să își sărbătorească ziua de naștere pe Muntele Athos și chiar dacă inițial și-a propus să rămână o taină tot ceea ce a trăit, solista nu s-a putut abține și a publicat pe rețelele de socializare mesaje și fotografii pentru fani. A vorbit despre experiența sa și a descris momentul ca fiind „cea mai mare bucurie”.

„Aș fi vrut să rămână o taină ce am trăit în acest pelerinaj, dar cu toate acestea nu m-am putut abține să nu postez câte ceva. (...) Am vrut să îmi sărbătoresc ziua pe tărâmul Credinței Ortodoxe: Athos! M-ați întrebat dacă am intrat pe munte. Femeilor nu le este permis să intre. Singura stăpână a muntelui este Maica Domnului. Grupul de femei ... am vizitat mănăstirile la care am avut acces și cea mai mare bucurie am avut-o pe mare, când a coborât Gheronda din munte cu Brâul Maicii Domnului, la care ne-am închinat!”, a spus Carmen de la Sălciua pe rețelele de socializare.

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș au anulat nunta

Artista și partenerul ei de viață ar fi trebuit să pășească în fața altarului anul acesta, însă au decis să amâne totul pe ultima sută de metri.

Cei doi au hotărât să mai aștepte din cauza faptului că momentan au programul extrem de încărcat și că nu se pot ocupa de organizarea evenimentului.

„Suntem bine, suntem cu foarte multă treabă și cu pensiunea și cu evenimentele și obosiți pentru că am avut destul de multe evenimente. Nu prea avem timp pentru noi. Nunta probabil la anul. Nu mai reușim anul acesta. Într-un an avem timp, dar nu anul acesta. Probabil anul viitor”, a declarat Carmen de la Sălciua în cadrul unei emisiuni TV.

Sursă foto: Instagram/Carmen de la Sălciua

