Carmen Simionescu, Kylie Jenner de România: într-o rochie mini Versace și pe tocuri la plimbare cu bebelușa

Nu au trecut nici două săptămâni de când a născut și Carmen Simionescu arată spectaculos. Tânăra mămică a ieșit la plimbare cu bebelusa sa și a imortalizat momentul pe Instagram.

Cântăreața i-a impresionat pe fani cu forma sa fizică excepțională, dar și cu outfitul pe care l-a ales pentru plimbarea bebeluslui. Aceasta a pozat într-o rochie mini mulată Versace, demonstrând că și-a recăpătat silueta de dinainte de naștere în timp record.

Și catotul să fie asortat până la perfecție, și bebelusa ei are păturică și geantă tot de la Versace. O astfel de geantă Young Versace costă peste 400 de euro, iar paturică costă circa 200 de euro. O rochiță Versace în stilul celei purtate de Carmen are prețul inre 1500 și 2000 de euro.

Accesorizata cu ochelari de soare și bijuterii de lux, încălțată cu o pereche de saboți cu toc, Carmen impresionează cu look-ul său a la Kylie Jenner, cea mai tânără “self made” miliardară din lume și tot mămică a unei fetițe. Asemănările dintre cele două nu se opresc aici: ambele au devenit mămici la 21 de ani. Kylie este cu un an mai mare decât Carmen și are o fetiță în vârstă de un an.

Evident, o asemenea apariție nu avea cum să nu strârnească reacții controversate. Majoritatea fanilor i-au reproșat că asta nu este o ținută de plimbat copilul.

“Nu am nimic cu nimeni, dar cred că e foarte incomod să plimbi copilul cu acei papucei în picioare, și pe căldura asta. De fapt e incomod și căruțul oarecum... Eu cred că asta nu e realitatea, e doar o poza gen acelora de pe coperți. Nu mai fiți răi cu ea”, i-a scris o admiatoare.

Carmen a scris săptămână trecută pe Instagram un mesaj în care a dezvăluit și ce nume i-a pus micuței.

"Sofia Măria Rossa • Zilele mele au mai mult soare, viață mea a căpătat sens. Scriu asta cu dureri în fiecare cm din corpul meu, doar zâmbetul ei îmi da putere și aș trece prin foc cu ochii închiși din nou să pot retrăi prima întălnire cu ea. Totul meu, fata mea. Wellcome home Baby Rossi!"