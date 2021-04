Cât câștigă Adelina Pestrițu? "Raportat la salariul minim pe economie este enorm"

Recunoaște că e întrebată și de părinții ei ce face ca influencer, este mai urmărită pe rețelele de socializare decât președintele României și a fost premiată pentru activitate la nivel international.

Toate acestea fac din Adelina Pestrițu un veritabil influencer, iar pentru Vitalie Cojocari, la “Interviurile lui Vitalie” a povestit cu sinceritate despre cum arată viața atunci când un milion șapte sute de oameni te urmăresc pe Instagram.

A povestit că “sunt zile în care nu am timp pentru mine sau viața personală, dar trebuie, e musai să am timp pentru ce fac eu în mediul online, adică mediul din care îmi câștig pâinea, pentru care trebuie să muncesc non-stop. Nu este o meserie pentru care ai un program, cum sunt corporatiștii, până la 18.00, apoi merg acasă cu familia, merg la un tenis sau, pe vremuri, la Cinema.”





Deschisă, Adelina a dat și mai multe detalii despre ce înseamnă viața de influencer:





“Nu aș putea să o prezint pe cea sută la sută reală. Este viața reală, așa sunt eu, dar sunt momente în care chiar sunt la pământ și nu vreau să supăr pe nimeni și mă închid în mine.(…) Mi-ar plăcea să am o cameră în spatele camerei de luat vederi zilnic. Mi-ar plăcea ca oamenii să vadă care este, de fapt, realitatea. Prin contentul de Instagram și de Facebook nu ai cum să exprimi asta, nici dacă ți-ai dori. Nu ai cum să arăți cum e, de fapt, viața unui om public. Sunt unele momente în care efectiv clachezi. Chiar dacă îți dorești ca pe Instagram să păstrezi aparențele, dar nu pentru a fi fake, nu pentru a juca un rol, că așa dă bine la imagine, pentru a nu transmite energia negativă și tu o ai în unele zile. Poate că ești cu psihicul la pământ, poate ai probleme de sănătate, dar nu vrei să vii pe Instagram să vii să plângi, deși se întâmplă și asta... Nu vrei să transmiți ceva negativ. Nu vrei să-i superi pe oamenii din comunitatea ta. Și ei la rândul lor au probleme. Ce fac? Intră pe Instagram la Adelina Pestrițu și o văd supărată, plângându-se de anumite aspecte care o nefericesc în viața de zi cu zi, își aduce nemulțumirile acolo unde ar trebui să fie un spațiu curat, este un spațiu din care ar trebui să ne încărcăm pozitiv și din care să învățăm.”

În ceea ce privește banii câștigați, Adelina a mărturisit:



"Nu aș putea să-ți spun. Nu aș putea să-ți spun dacă ar fi o cifră reală sau umflată. Depinde mult de context. În cazul meu, să știi că au fost colaborări din propria inițiativă fără nici 50 de euro. Am simțit că este nevoie de aportul meu în cazul respectiv. Unele contracte sunt remunerate și cu asemenea sume (5 000 de Euro n.a) , altele cu mai puțin. Altele deloc. Raportat la salariul minim pe economie este enorm. (…) Oamenii au tendința de a judeca pentru că nu știu ce este în interior. Din exterior pare foarte simplu. Ți-ai luat un telefon, ai făcut o poză, ai urcat-o pe Instagram, vreau și eu un contract, dar când intri și vezi cam cât de mult trebuie să muncești, cam cât de mult trebuie să te implici, la câte lucruri trebuie să renunți tu pentru a fi în permanență prezent pentru comunitate.(...) Unii oameni consideră că noi ne facem treaba asta la negru. Eu am o firmă de PR, management, contabilă care se ocupă de absolut toate actele. Peste zece oameni pe care i-am angajat. Sunt mulți oameni de care am nevoie. Nu i-am angajat dintr-un moft. Plătesc salarii, plătesc impozite. Nici nu vrei să știi cam ce taxe."





