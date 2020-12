Cât de bine arată Lili Sandu la patru luni după ce a născut! Vedeta a slăbit miraculos

Lili Sandu le-a făcut o surpriză fanilor de pe Instagram în ziua în care fiul ei a împlinit patru lunițe. Vedeta a postat câteva fotografii adorabile cu micuțul Thomas Jay.

Nu doar bebelușul a fost în centrul atenției, ci și frumoasa Lili Sandu care și-a revenit spectaculos după naștere.

“4 luni fericite, micuțule TJ! Tu ești raza noastră de lumină”, a scris Lili Sandu în dreptul fotografiilor în care apare alături de Silviu Țolu și bebelușul lor. Îmbrăcată într-o rochie verde smarald, cu un decolteu sexy și o crăpătură adâncă pe picior, Lili Sandu a primit doar complimente de la internauți. Aceștia au fost curioși să afle cum a reușit vedeta să topească kilogramele acumulate în timpul sarcinii. Lili Sandu s-a îngrășat 24 de kilograme în cele nouă luni în care l-a purtat în pântece pe Thomas Jay.



“Nu mănânc fructe! Mănânc doar banane și nu prea mănânc salate. A fost ok până acum și am zis să nu o forțez dacă bebe nu are colici și foarte important nu mănânc deloc lactate. Nu mâncam nici înainte, dar acum chiar le evit și nu mănânc picant. În rest, mănânc cam orice! Foarte mult zahăr… Doamne, cât zahăr mănânc. Chiar mă întreba mai devreme cineva de câte ori mănânc zahăr pe săptămână. Mănânc aproape în fiecare zi. Simt nevoia de foarte mult zahăr și mi s-a spus că e de la alăptat”, le-a spus Lili urmăritorilor ei.



Chiar dacă nu mai poate merge la sală din cauza pandemiei, fosta concurentă de la Ferma a spus că se antrenează acasă. Tot într-un story, Lili Sandu le-a mai făcut o destăinuire fanilor. Întrebată dacă și-ar mai dori un copil, vedeta a spus că adoră rolul de mămică. “Sincer, eu chiar mi-aș dori să mai fac un copil pentru că am avut o sarcină ușoară. Îmi place să fiu mamă. Trebuie să-l mai conving pe Silviu acum”, a conchis Lili.

Cum a început povestea de dragoste dintre Lili Sandu şi Silviu Ţolu

Relaţia dintre actriţă şi modelul Silviu Țolu a debutat iniţial ca o pritenie. Cei doi s-au văzut prima oară în Istanbul, unde el avea un contract, iar ea se afla în vacanță cu o prietenă. “În primul an al relaţiei noastre, Silviu îmi trimitea scrisori, ceea ce era un lucru extrem de frumos. Silviu este foarte onest şi este foarte important să ai pe cineva lângă tine care nu are o mască. Este un stâlp pentru mine”, declara în trecut Lili despre bărbatul care a făcut-o mămică în 10 august 2020.

