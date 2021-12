Cât de frumoasă este fiica Andreei Marin! Ana Violeta a împlinit 14 ani

Andreea Marin este o mămică mândră și destul de discretă atunci când vine vorba de fiica ei. Ana Violeta a împlinit recent 14 ani, prilej cu care mama ei a postat un colaj superb pe contul de Instagram.

Fotografia în care apare Violeta și care i-a cucerit pe internauți este însoțită și de un mesaj emoționant.

"For every dream you made come true/ For all the love I found in you... (n.red Pentru fiecare vis pe care l-ai făcut să devină realitate/ Pentru toată dragostea pe care am găsit-o în tine)

La mulți ani, Violeta mea! De 14 ani, mai mult decât pot spune cuvintele, vorbește dragostea mea... Te iubesc cu toată inima!", a scris Andreea Marin pe contul de socializare.



Fiica fostei prezentatoare TV este de o frumusețe ireală. Violeta are ochii mari și albaștri, buze pline, ten de porțelan și părul lung.

“Ce frumusețe!”, “Doamne, cât e de frumoasă, pură..... Căci de isteață sunt convinsă că e”, “ E o păpușă de fată, ireal de frumoasă”, “O frumoasă ca și mama ei”, “Doamne, câtă frumusețe, câtă dulceață văd eu aici. Andreea, ce îți seamană. Exact așa erai tu de vârsta ei”, “O domnișorică foarte frumoasă! Are cu cine semăna!”, sunt câteva dintre mesajele postate de internauți.

În puținele interviuri în care a vorbit despre fiica ei, Andreea Marin a povestit că are o relație specială cu Violeta.

"Este cea mai bună prietenă a mea. Şi deja e mare, are simţul umorului. Violeta îmi seamănă mult, foarte mult. Are doar ochii albaştri faţă de cei căprui ai mei, dar semănăm perfect. Mă uit la ea şi mă văd pe mine Andreea cea mică… Povestim foarte mult, ieşim în parcuri. Ea face fotbal feminin. O încurajez. Îi place şi pianul. Pe plan artistic moşteneşte câte ceva şi de la mine, şi de la tatăl ei. E firesc să fie aşa”, declarat vedeta în luna mai, în cadrul emisiunii “Vorbește lumea”.