Cât de mult a crescut fiica lui Beyonce! Blue Ivy, surprinsă la un meci de baschet cu tatăl ei

Blue Ivy e un copil fenomen și se poate lăuda cu numeroase performanțe. La doar 9 ani, fiica lui Beyonce a câștigat primul ei Grammy pentru “cel mai bun videoclip muzical”. Puștoaica este a doua cea mai tânără persoană care are în palmares râvnitul trofeu.

Spre deosebire de frații ei, gemenii Rumi și Sir, Blue Ivy a fost de mică în lumina reflectoarelor și chiar a apărut pe covorul roșu de mai multe ori, alături de faimoasa ei mamă.

Recent, Blue Ivy a participat cu tatăl ei la un meci de baschet, acolo unde au fost protagoniștii unui moment viral.

La un moment dat, camerele i-au luat în vizor, iar Jay-Z și-a îmbrățișat fiica și a pupat-o. Puștoaica a părut ușor stânjenită și i-ar fi spus tatălui ei că-i strică părul. Clipul amuzant s-a viralizat rapid pe platformele de socializare.



Jay-Z is in the crowd with his daughter Blue Ivy ???? pic.twitter.com/aP6VIhuazM