Cătălin Botezatu, vacanță eco în Singapore și Bali

Cătălin Botezatu a petrecut prima vacanță de vară din ultimii doi ani alegând două destinații din Asia.

Designerul a stat patru zile în Singapore și patru zile în Bali, cazându-se în hoteluri sustenabile 100% eco, având astfel parte de o experiență de lux absolută, în acord cu protecția naturii.

“Am vrut să mă întorc în minunata Asie de Sud-Est, de care mă leagă amintiri atât de frumoase, așa că am ales Singapore și Bali”.

În Singapore, Cătălin Botezatu a luat la pas zona istorică a orașului, cu magazine pitorești, restaurante cu specific local, animatul China Town, a mers la una din cele mai vechi ceainării și a învățat de la un specialist tainele din spatele preparării unei astfel de băuturi. Tot aici, designerul a avut o consultație cu un medic chinez renumit, specializat în medicina naturistă. Acesta i-a aflat problemele de sănătate doar după consultarea pulsului și i-a recomandat schimbarea radicală a stilului de viață.

Din Singapore, designerul a luat avionul către Bali, insula din Indonesia care l-a cucerit în urmă cu aproape două decenii.

De această dată, a ales să se cazeze în cel mai sudic punct al insulei, pe malul Oceanului Indian.

“În Bali ai opțiunea de a te caza în centrul insulei, în Ubud, ori la Ocean, așa cum am procedat eu acum. Am stat la Six Senses Uluwatu, singurul resort certificat Eco din Bali, o insulă în care se află peste 400 de hoteluri, dintre care 100 țin de branduri de lux. Resortul află într-o zonă liniștită, absolut superbă, pe o faleză spectaculoasă, la 250 de metri deasupra oceanului. De acolo și până la Polul Sud ne desparte doar Australia. Vilele resortului au propria piscină, dușuri în aer liber, paturi cu baldachin, cadă cu vedere la ocean, nu există plastic, totul este eco, sustenabil, din materiale naturale, biodegradabile. Mâncarea este sofisticată, sănătoasă, bio, pregătită de un chef renumit, ce are în palmares o stea Michelin. Am stat în vila Retreat, de tip prezidențial, care este imensă, are peste 3000 de metri pătrați și include o piscină de tip infinity, cu palmieri, zonă de dining, propria bucătărie și zonă de petrecere pentru 200 de persoane”, declară Cătălin Botezatu.

Meditație deasupra apei

Cele patru zile petrecute în resortul Six Senses din Bali i-au încărcat rapid bateriile. Designerul și-a alocat timp pentru sesiuni de meditație făcute atât pe pajistea de lângă vilă, având în imediata apropiere oceanul, cât și deasupra apei, pe marginea piscinei infinite.

În vacanță, designerul a avut parte de un meniu sofisticat creat de un apreciat chef. Printre preparatele alese s-a numărat carpaccio de ton, salată de căpșuni cu tangerine și pepene roșu, supă Tom Yam, Crab în carcasă moale, creveți în sos de lămâie cu piure de mazăre și salată de flori, carne de vițel cu sos de ananas. Totul asezonat cu sucuri proaspete din fructe exotice, juice-uri energizante sau detoxifiante, precum și fructe proaspete precum ananas, papaya, mango, fructul dragonului ori mangosteen.

Excursie la templele balineze

O vacanță în Bali implică, obligatoriu, vizitarea superbelor temple de pe insulă. Astfel se face că designerul a pornit de la hotel într-un circuit de o zi care l-a dus la cele mai importante atracții ale insulei.

La doar o oră distanță de la hotel se află Ubud și principalele temple hinduse de pe insulă.

“Bali este o insula celor 1000 de temple, astfel că ai nevoie de ceva timp pentru a le vedea pe toate. În doar câteva zile le poți bifa însă pe cele mai importante. Recomand însă să pleci foarte devreme de la hotel. Am ajuns dimineața la Templul cu Lotuși, apoi la Templul din Pădurea Maimuțelor și la Peștera Elefantului. Toate sunt situate in zona Ubud, o zonă de pădure tropicală, cu vegetație luxuriantă. Aici sunt situate și faimoasele lor orezării terasate, ce apar în toate fotografiile. Ubudul este și un faimos centru cultural și spiritual, aici trăind unii dintre cei mai faimoși profesori de yoga din lume”, adaugă Cătălin Botezatu.



