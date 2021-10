Cătălin Moroșanu a vorbit despre presupusa despărțire de soție: „Nu s-a pus problema”

În ultimii ani, după ce a participat la mai multe show-uri TV, despre Cătălin Moroșanu presa mondenă a afirmat că ar fi la un pas de divorț.

Chiar și după ce a fost la „Ferma. Un nou început”, tabloidele scriau că, din cauza apropierilor dintre Cătălin Moroșanu și alte concurente din emisiune, soția lui nu ar mai avea încredere în el. Însă de fiecare dată fostul luptător a afirmat sus și tare că nu se pune problema despărțirii.

Recent, Cătălin Moroșanu a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia la o emisiune a Gazetei Sporturilor, iar acolo sportivul a fost provocat să vorbească despre posibilele probleme din căsnicie. „S-a scris, la un moment dat, că ai fost la un pas de divorț”, a spus Ovidiu Ioanițoaia. Iar Cătălin Moroșanu a răspuns imediat:

„Eu cu soția mea avem o relație de 19 ani. Făceam împreună naveta cu trenul, stăteam la 18 kilometri de Iași și veneam cu trenul. Împreună am stat în căminul de studenți, împreună am stat în chirie, împreună ne-am făcut casa de la Iași. Împreună am făcut foarte multe lucruri. Într-adevăr mai ieșeam în cluburi cu băieți cu fete, și automat apărea "Uite ce face, vorbește cu persoana respectivă, uite ce se întâmplă". Presa abia așteaptă să vină cu totul felul de titluri scandaloase. Nu s-a pus niciodată problema să divorțăm”





