Cătălin Zmărăndescu, dezvăluiri șocante! A încercat să se sinucidă: „În momentul în care am pierdut tot”

Participant în sezonul din 2022 al emisiunii Survivor România, Cătălin Zmărăndescu a fost invitat, după ce a părăsit show-ul de la PRO TV, în podcastul lui Damian Drăghici.

În clipul de pe YouTube, care durează mai bine de o oră, Cătălin Zmărăndescu a vorbit inclusiv despre cum a ajuns să lucreze pentru Gigi Becali, dar și că a plecat de lângă latifundiarul din Pipera în momentul în care acesta din urmă a devenit un alt om: „A fost o chestie ciudată, i-am bătut un bodyguard într-un meci, a venit Gigi cu parpalacul pe umeri: «Cătăline, bravo, bravo! De mâine lucrezi pentru mine, ești angajat pe 300 de dolari, să vii la Lido». Eram copil amărât, mi s-a spus că e om de încredere, a fost o rampă de lansare în viață. Am fost lângă el vreme de 16 ani. Nu regret nimic. Tot ce s-a întâmplat atunci, a dus la momentul care sunt eu astăzi. Și n-aș mai fericit acum. Cu Gigi Becali a fost într-o altă viață. Îmi aduc mereu aminte cu plăcere prima perioadă cu Gigi Becali, când încă nu intrase în fotbal, în politică, era un om ca noi. Politica îi face pe oameni nu câini, ci hiene! El nu e un om rău, dar e influențabil, crede tot ceea ce i se spune, fără să verifice. I-am spus și lui, îmi place de Gigi Becali, ăla pe care l-am știut eu. «Ehehe, Gigi ăla s-a dus demult», mi-a răspuns”.

Fostul luptător a afirmat că schimbarea în viața lui a venit datorită actualei lui partenere, Luiza, dar și a lui Nicu Gheară, care i-a fost alături după ce Cătălin Zmărăndescu nu a mai fost bodyguard-ul lui Gigi Becali.

„Lucrurile în viața asta se întâmplă cu un motiv. Eu am primit de la Dumnezeu o pălmuță pentru tot ceea ce făceam eu atunci! Libertatea e mai scumpă decât orice. Când nu mai ai libertate, e foarte rău. Am învățat un lucru. În viața asta, fiecare dintre noi merităm a doua șansă. Una e când o accepți cu umilință și îndrepți ceva, alta când consideri că ți se cuvine și nu înveți nimic! Eu am primit a doua șansă, în ordinea asta: Nicu Gheară, Luiza Zmărăndescu, soția mea, oamenii ăștia mi-au schimbat destinul. A fost cel mai greu moment din viața mea. Erai undeva sus, apoi ai alunecat de parcă ți-a tras trapa de sub picioare și-ai aterizat în mocirlă de nu ți se vede vârful părului. Dacă rămâneam pe drumul ăla, făceam ani grei de pușcărie! Nicu Gheară, contrar a ceea ce se spune despre el, mi-a dat o direcție bună. Apoi, a apărut Luiza, soția mea, Dumnezeu a vrut să vegheze asupra mea”, a spus Cătălin Zmărăndescu.

Însă concurentul de la Survivor România 2022 a făcut și o dezvăluire de-a dreptul șocantă: a vrut să se sinucidă în momentul în care a pierdut tot, după ce l-a ajutat pe Gigi Becali să-și recupere mașina care îi fusese furată. Din cauza acelui incident, Cătălin Zmărăndescu a petrecut 29 de zile în arest și a primit 3 ani de pușcărie cu suspendare.

„În momentul în care am pierdut tot, după incidentul cu Gigi Becali, m-am urcat pe marginea blocului, la etajul 10, cu picioarele în gol: «De ce mai trăiesc? Am fost prost, am făcut greșeli, una după alta». Și m-a sunat un prieten foarte bun, de-al meu, psiholog de meserie: «Ce faci, mă? Ești bine, unde ești? Hai că vin acum». S-a așezat lângă mine, cu picioarele în gol: «Dacă sari tu, sar și eu». Mi-a zis: «Ești un egoist, un prost, un nesimțit! De ce? Te gândești doar la tine, nu la mama, nu la tatăl tău. Nu ești nici primul, nici ultimul. Mă, dar dacă aveai vreo boală incurabilă, ce făceai?». Și m-a făcut puternic, dintr-o slăbiciune a mea. «Este un act de mare curaj, să te sinucizi, dar și cea mai mare prostie, să-ți iei viața dată de Dumnezeu! Dacă suntem pe pământ, trebuie să facem ceea ce suntem meniți să facem». Omul ăla e și azi lângă mine, și-i mulțumesc pentru asta. Dumnezeu lucrează prin oameni”, a spus fostul luptător.

Vezi și: ShARE în bucate cu Alex Petricean - Arpazotto