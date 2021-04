Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, 20 de ani de iubire! Actrița a dezvăluit care e secretul căsniciei sale

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas formează unul dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood. Se iubesc de mai bine de două decenii și se sorb din priviri la fiecare apariție pe covorul roșu.

Cei doi actori au demonstrat că vârsta nu poate fi un impediment în calea iubirii adevărate. Catherine Zeta-Jones (51 de ani) și Michael Douglas (76 de ani) împart aceeași zi de naștere, amândoi sunt născuți în 25 septembrie, doar că la 25 de ani distanță unul de celălalt.



S-au căsătorit în noiembrie 2000 și au împreună doi copii superbi: Dylan (20 de ani) și Carys (17 ani). Actorul mai are un băiat, Cameron, din căsnicia cu Diandra Luker.

Cel din urmă are un trecut tumultuos și s-a plâns mereu de relația cu tatăl său. Cameron Douglas (42 de ani) a făcut dezvăluiri în cartea sa de memorii “Long Way Home” despre dependeța de droguri, anii petrecuți în închisoare, dar și despre relația dificilă pe care o avea cu Michael. Între timp, cei doi au păcut pace.

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, secretul unei căsnicii fericite

Frumoasa actriță a acordat recent un interviu publicației Wall Street Journal. Catherine Zeta-Jones a făcut dezvăluiri despre mariajul cu Michael Douglas și felul în care au reușit cei doi să treacă peste toate problemele apărute de-a lungul anilor.



“În primul rând, ne distram mult împreună. Soțul meu este cu 25 de ani mai în vârstă decât mine. Asta nu este un secret pentru nimeni. Ca în orice relație, nu ar fi normal dacă nu ar exista suișuri și coborâșuri”, a declarat actrița, potrivit People.

“Constante sunt iubirea și respectul. Nu ne-am pierdut niciodată simțul umorului și ne bucurăm unul de compania celuilalt”, a spus Catherine.

“Soțul meu și cu mine petrecem mult timp împreună pentru că, spre deosebire de atâtea cupluri, noi nu am avut niciodată o slujbă de la 9 la 5. Suntem sau nu suntem plecați. Eu ori lucrez 16 ore pe zi, ori nu. Iar el face la fel. Așa că am avut în relația noastră mult timp în care am fost doar noi doi. Am trăit 12 ani pe insula Bermuda, crescându-ne copiii. Ne-am acordat spațiu, iar umorul nostru e de lungă durată”, a adăugat actrița.

