Câți bani a cheltuit Roxana Vancea ca să obținut un zâmbet de Hollywood. Vedeta este foarte mândră de rezultat

Roxana Vancea nu a ascuns niciodată care este cel mai mare complex al ei. Fosta prezentatoare TV a recunoscut că a avut probleme cu dantura și a purtat patru ani aparat dentar. Recent, ea a mers la stomatolog pentru a-și pune fațete și să obțină zâmbetul de Hollywood la care a visat.

„În sfârșit zâmbetul meu arată așa cum mi-am dorit”, a scris Roxana în dreptul unor imagini postate pe contul de socializare. Ea se declară încântată de rezultat și îi mulțumește medicului care a ajutat-o să obțină un zâmbet strălucitor.

Roxana are 32 de ani și, acum șapte luni, a devenit mămica unui băiețel pe nume Zian. Chiar dacă a stat mai mult pe acasă, fiind în concediul de creștere copil, Roxana Vancea a avut mereu grijă de imaginea ei. Îmbunătățirea denturii a făcut-o să aibă mai multă încredere în ea.

„Începusem să am complexe. Patru ani am purtat aparat dentar și nu am zâmbit deloc. Mă chinuiam mai mult. După ce am renunțat la aparat, am scăpat de o problemă, dar am dat de alta: dinții se îndreptaseră, dar erau foarte subțiri, sensibili. Am zis că nu este ok, nu pot să stau cu ei așa și am mers din nou la stomatolog.", a povestit Roxana Vancea potrivit click.ro.

Serviciile stomatologice s-au ridicat la aproximativ 20.000 de euro. Roxana a optat pentru fațete ceramice și coroane din zirconiu pe implanturi.

„Dacă înainte nici măcar nu zâmbeam, acum râd cu gura până la urechi, pentru că sunt foarte fericită de transformarea asta”, spune ea.

Sursă foto: Instagram/ Roxana Vancea



