Catinca Roman a anunțat că se mută în Spania. De ce a luat această decizie

Catinca Roman se alătură personalităților publice care au decis să părăsească România. Aceasta a dezvăluit, recent, că vrea să plece în Spania.

Într-un interviu acordat pentru click.ro, Catinca Roman, fiica mai mare a Mioarei Roman, a dezvăluit că vrea să se mute în Spania: “M-am gândit bine. Am vorbit deja, am prieteni acolo, mă mut în Spania. Nu mai rezist aici. Acum trebuie să am grijă de tata că e singur. Ne-am făcut amândoi vaccinurile, este OK.”

Într-un alt interviu, Catinca Roman, în vârstă de 53 de ani, dezvăluia că este atrasă de țările cu temperaturi mai ridicate și că este dispusă să o ia de la capăt și să încerce și altceva ce nu are legătură cu profesia ei.

Sursă foto: Instagram Catinca Zilahy