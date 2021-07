Catrinel Sandu s-a căsătorit în secret. „Suntem foarte fericiți”

Catrinel Sandu s-a căsătorit pe 17 iulie cu medicul Steve Schroeter. Cei doi s-au cununat religios în București, iar evenimentul a fost suținut secret.

În urmă cu doi ani și jumătate, Catrinel Sandu anunța că divorțează de Gabriel Trifu, după 11 ani de căsnicie, iar motivul, după cum s-ar fi zvonit în presă, ar fi fost infidelitatea tenismenului.

Iată că acum Catrinel Sandu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu medicul american Steve Schroeter. "Suntem foarte fericiți. Este un moment pe care îl așteptam foarte mult. Noi am făcut o ceremonie și în America, pe 11.11.2020, însă mi-am dorit foarte mult să fiu cununată și în religia noastră, ortodoxă. Rochia de mireasă mi-a ales-o Sarah, fetița cea mare. Am trecut pe lângă un magazin în America și mi-a zis <mami, uite, asta e rochia ta de mireasă> și a avut dreptate. Am cumpărat-o și iată-mă în ea. Mi-a plăcut foarte mult modelul, e stilul meu", a declarat Catrinel Sandu pentru click.ro.

Evenimentul a fost organizat în mare secret, iar Catrinel a avut două ajutoare de nădejde, pe fiicele ei Sarah și Lara. Vezi foto AICI

După cununie, Catrinel și soțul ei au plecat alături de copii în luna de miere, la Paris. “Sunt doar patru zile. Dar ne doream foarte mult”, a mai declarat aceasta pentru sursa citată.

Sursă foto: Instagram Catrinel Sandu