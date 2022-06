Ce a mâncat TJ Miles după ce s-a întors de la Survivor România

TJ Miles a vorbit despre întreaga experiență Survivor România în cadrul unui live pe Twich. Fostul concurent a spus care este mâncarea pe care a consumat-o prima dată, după ce a părăsit competiția!

TJ Miles a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți de la Survivor România. Acesta a atras simpatia publicului larg datorită sincerității de care a dat dovadă de-a lungul competiției. După eliminare, multă lume s-a întrebat ce va face în continuarea celebrul vlogger. Recent, invitat la stream-ul de pe Twich al lui Silviu Faiăr, TJ Miles a răspuns mai multor curiozități.

Publicul a fost curios să afle ce a mâncat TJ Miles imediat după ce s-a încheiat drumul său din competiție. Se pare că marele creator de conținut, după ce a aflat că este eliminat, a primit din partea echipei de producție un tort de morcovi. După ce l-a mâncat, fostul concurent Survivor România s-a dus la cofetărie și și-a mai comandat încă două delicatese dulci.

„Primul lucru pe care l-am mâncat a fost tort de morcovi. Când am ieșit din competiție, mi-a dat echipa un tort de morcovi mare și l-am mâncat. După ce l-am terminat, am mai cumpărat un tort tot de morcovi, apoi cu alte arome. Am omorât toate torturile”, a declarat el pe stream-ul lui Silviu Faiăr.

Acesta a fost întrebat și care a fost cea mai mare dorință pe care a avut-o atunci când a părăsit competiția. El a răspuns fără să se gândească de două ori înainte că mâncarea i-a lipsit cel mai mult.

„Mâncarea, îți dai seama. Sunt bine, sănătos, m-am întors la sală săptămâna asta, dar am mâncat mult înainte de a mă reapuca. Mi-a fost poftă de dulce. Dulcele m-a omorât pentru că acolo nu aveam”, a mai spus el.

