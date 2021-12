Ce avere are cu adevărat Codin Maticiuc? Vedeta a vorbit deschis despre banii câștigați și despre sumele cheltuite

Codin Maticiuc a fost suspectat o bună perioadă de timp că ar fi "băiat de bani gata". Era considerat „craiul de Dorobanți" și mulți credeau că veniturile îi veneau exclusiv de la familie.

Azi, la 41 de ani, vedeta a vorbit deschis pentru VIVA despre averea pe care a strâns-o până la această vârstă, dar și despre cheltuielile pe care le are.

„Eu, personal, am produs câteva milioane, dar, dacă mă uit în spate, zic că am cheltuit mai mult. (...) Am început să fac bani de la 31, într-adevăr, dar pun cheltuielile până în ziua de astăzi. Până la 41 de ani am cheltuit câteva milioane."

De curând, Codin Maticiuc a publicat cartea intitulată „Dresor de lei și de fraieri - Viața lui Nuțu Cămătaru”:

„Aceasta este cartea mea. O carte la care am lucrat în ultimii 5 ani. Am realizat că este un subiect prin 2014 când, aflându-mă la Miami, pe prima pagină a ziarului Miami Herald era Nuțu Cămătaru. Abia în 2017 am găsit o cunoștință comună care m-a dus la Nuțu. Am reușit să-l conving să mă lase să îi aflu povestea. 5 ani am stat pe lângă el, de la nunți și petreceri până la închisori. Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jilava, penitenciarul din Ploiești și la cel din Găești. Am văzut și condițiile generale din penitenciare, dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru «Inamicul Public Numărul Unu». 5 ani. 5 ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotrivă anturajul și dușmanii, poveștile și familia. 5 ani de când am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi. 5 ani în care am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina.”

