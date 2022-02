Ce cadou super romantic a primit Jennifer Lopez de la Ben Affleck, chiar de Valentine’s Day!

Buchete imense de flori, inele cu diamante, cutii cu ciocolată, vacanțe scumpe... N-avem niciun dubiu că Jennifer Lopez n-ar fi răsfățată cum se cuvine de iubitul ei, Ben Affleck. Dar când vine vorba despre Sfântul Valentin, lucrurile încep să devină cu mult mai romantice.

Actorul a ales să-i “topească” inima lui Jlo cu o supriză specială, iar fanii nu au ezitat să-i trimită aprecierile, spunând că darul e poate cel mai de preț de până acum: “Videoclipul acesta va deveni cu trecerea anilor din ce în ce mai prețios. Sunteți un cuplu de poveste. Sunteți făcuți unul pentru celălalt. Nu trebuie să vă mai despărțiți niciodată. Dragostea e în aer de-a binelea“, a scis un fan despre cei doi pe rețelele de socializare.

Ben a ales să o flateze pe Jennifer de Ziua Îndrăgostiților cu videoclip compus dintr-o colecție de fotografii ce îi surprind pe cei doi în perioada anilor 2002 și 2004, dar și câteva instantanee din copilărie atât cu Lopez, cât și cu Affleck. Unele dintre momentele clasice ale cuplului Bennifer 1.0 prezentate includ și cameo-ul lui Affleck în videoclipul muzical „Jenny from the Block”, precum și ipostaze din premiera filmului Gigli din 2003. Soundtrack este și el, desigur, unul special și aparține filmului „Marry Me”, piesa cântată de Jlo "On My Way", o melodie cu adevârat perfectă pentru suprinderea momentului emoționant.



Cântăreața super hitului „Waiting for Tonight” lansat în ’99 le-a spus fanilor că surpriza este una „foarte specială și personală”. „Vizionarea lui m-a făcut să mă gândesc la călătoria iubirii adevărate, la răsturnările ei neașteptate și la faptul că atunci când este reală, poate dura pentru totdeauna”, a scris ea în cadrul unui newsletter informativ dedicat fanilor,menţionează harpersbazaar.com. „Acest videeoclip mi-a topit serios inima”.



Recent, cântăreața a acordat un interviu publicației People în care a mărturisit cât este de fericită că relația cu Affleck a "revenit la viaţă": ”N-am fost niciodată mai bine, mă aflu într-un moment minunat al vieții mele. Mă simt foarte norocoasă, fericită și mândră că sunt cu el. (…) E o poveste de dragoste minunată, care a primit o nouă șansă. Înainte, eram naivi și ne-am cam împotmolit pe parcursul relației, dar acum, ne-am dat seama cât suntem de fericiți și că nu mai vrem să repetăm greșelile din trecut. Acum suntem mai maturi, mai isteți, avem mai multă experiență, ne aflăm într-o altă etapă a vieții noastre, avem copii și trebuie să luăm în considerare toate aceste aspecte. Avem mare grijă de toate aceste lucruri pentru că trăim momente minunate împreună”, a mai spus artista.

Foto: GettyImages

