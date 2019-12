Ce fiică sexy are Van Damme! Bianca este pasionată de sport

Jean-Claude Van Damme este, fără doar și poate, unul dintre cei mai cunoscuți actori din lume, însă puțini sunt cei care știu că acesta are și o fată.

Pe numele real Bianca Brigitte Van Varenberg, tânăra în vârstă de 29 de ani este fiica lui Jean-Claude Van Damme și a fostei campioane la culturism Gladys Protugues, fiind cunoscută ca Bianca Van Damme sau Bianca Bree.

Bianca i-a călcat pe urme tatălui ei, fiind și ea tot actriță: a debutat în anul 2008 în filmul “The Shepherd” și are la activ până acum 10 filme, cel mai nou fiind “The Murder of Nicole Brown Simpson”, apărut în acest an.

Tânăra născută în anul 1990 a moștenit-o însă și pe mama ei și petrece foarte mult timp în sala de fitness, postând pe rețelele de socializare fotografii în care arat că are un corp bine lucrat.

În urmă cu mai mulți ani, Bianca Van Damme dezvăluia că vrea să ducă mai departe tradiția familiei și să-i învețe pe tineri că este bine să ia lecții de arte marțiale.

“Vreau să le arăt fetiţelor şi băieţeilor că poţi să faci sport şi să fii feminină în acelaşi timp. Că poţi sta picior peste picior la masă şi apoi poţi aplica nişte lovituri dure într-un mod frumos, feminin. Aşa cum tatăl meu a promovat artele marţiale şi a dat o lecţie generaţiei mele, vreau să duc mai departe această moştenire”, spunea Bianca Bree.

