Ce fotografie și mesaj a postat Laurențiu Reghecampf Junior după ce mama sa a spus că divorțul părinților l-a afectat?

Când Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au anunțat că divorțează, cel mai afectat a părut să fie copilul celor doi, Laurențiu Junior, alintat Bebeto.

Imediat după acest anunț, Bebeto i-a transmis un mesaj părintelui:

„Ai murit pentru noi! Pentru totdeauna.”, a scris fiul lui Laurențiu Reghecampf pe contul său de Instagram.

Ulterior, Laurențiu jr. a revenit pe Instagram cu o postare în care le-a spus urmăritorilor săi că i-ar fi fost spart contul și nu îi aparțin mesajele.

În ceea ce privește modul în care a fost afectat, chiar mama sa a afirmat La Măruță:

"Copilul meu nu își dorește să aibă de-a face cu nimeni. Azi este o umbră, la 13 ani. Era o Dumnezeire de copil. dacă făcea asta când era mic, nu înțelegea! Acum însă spune că îi e rușine să iasă pe stradă."



După anunțul divorțului făcut chiar de Reghecampf, Bebeto a postat o fotografie alb-negru cu el și tatăl său zâmbind, îmbrățișați, în care și-a etichetat surorile și mama.

Se pare că acum însă a început să își revină și a postat o fotografie pe Instagram în care pare că e cât se poate de bine. Alături de poză a scris în engleză:





"Shorty got a thing for me ????"

În limba engleză, "shorty" face referire fie la o persoană scundă, fie la iubita sau prietena cuiva. "Got a thing for me" înseamnă "are o slăbiciune pentru mine", așa că, cel mai probabil, termenul pare că se potrivește cu a doua traducere.

Mai ales că mama lui Bebeto a răspuns cu inimioare, iar sora lui, Sarah, a scris un mesaj mirat și glumeț: "Jesus".

