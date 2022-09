Ce îl face pe Jorge să apeleze la psiholog, atât pentru el, cât şi pentru familia sa?

Cu toate că în prezent are o viaţă împlinită, Jorge recunoaşte că are traume din trecut pe care îşi doreşte să le depăşească. Iar pentru asta, apelează la specialişti.

Pentru viva.ro, Jorge a vorbit despre ajutorul pe care îl cere:

Amintirile neplăcute ale artistului se leagă de bullying-ul suferit în copilărie, dar şi de violenţa fizică la care apela tatăl său.

,,Viața mea a fost ca un carusel, în ultimii ani am început să mă echilibrez și să îmi accept viața așa, cu experiențele avute, care m-au făcut să evoluez. Cred că nimic nu este întâmplător, așa am fost menit să am aceste experiențe, ca să devin omul de azi.”