Ce mai face Andreea Moldovan, cea mai populară "casnică" de la Masterchef? Au trecut 8 ani de când apărea prima dată la TV

A devenit cunoscută publicului după participarea la show-ul MasterChef, în 2012, a fost apoi concurentă la “Sunt celebru, scoate-mă de aici”, după care s-a concentrat mai mult pe viața de familie și pe cariera ca pastry chef.

În opt ani s-a transformat într-o femeie de afaceri de succes. Pasionată de arta culinară, Andreea Moldovan a reușit să-și transforme hobby-ul într-un adevărat business. O perioadă, a lucrat ca chef prin diverse restaurante din București, apoi a început să gătească în propria bucătărie. Punctul ei forte? Torturile și prăjiturile! Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andreea Moldovan (@andreeamoldovan) pe Ian 1, 2020 la 8:38 PST

În plus, în august 2019, Andreea Moldovan a adevenit mamă pentru a doua oară. A născut un băiețel perfect sănătos, căruia i-a pus numele Petru, după care a publicat pe contul de socializare prima declarație de dragoste pentru bebelușul ei.



„Livrez fericire și sunt complet îndragostită de el! ? Mă simt efectiv copleșită de emoție, plină de dragoste si nesperat de fresh după aceasta întâlnire absolut superbă de care am avut parte ? Poza este făcută imediat cum am ieșit din sala de nașteri, ieri, cam pe la ora asta. ? Ești perfect, Petru! Welcome to our team!”, a scris Andreea Moldovan.9 la 4:15 PST

Pe PRO TV PLUS puteți vedea materiale speciale cu vedetele preferate:

FOTO: INSTAGRAM