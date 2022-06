Ce meserie a avut Pavel Bartoș înainte de a deveni celebru

Pavel Bartoș a oferit un interviu în cadrul căruia a vorbit despre meseria pe care o avea pe vremea lui Nicolae Ceaușescu!

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de televiziune din România. Acesta a reușit să câștige simpatia publicului larg atât datorită personalității sale, cât și grație umorului pe care l-a dobândit și care a adus zâmbete pe chipul oamenilor. Recent, în cadrul unui interviu, prezentatorul TV a vorbit despre meseria pe care a avut-o înainte de a deveni celebru.

Se pare că pe vremea comunismului, prezentatorul „Românii au Talent” a lucrat la Alimentară. Motivul pentru care a luat decizia de a se angaja a fost dorința de a nu a mai sta la cozile interminabile pentru produse alimentare.

„Lucrător la Alimentara pe vremea lui Ceaușescu. Eram sigur că dacă voi lucra la Alimentara, voi avea de toate și nu voi mai sta la cozi. Toată copilăria mea am stat la cozi! Eram cel mai mare din familie și stăteam la cozi imense de la 3 dimineața până la 7, că atunci când se trezeau cu toții, trebuia să avem lapte și de toate… Ai mei lucrau în schimburi: când mama era în schimbul unu, tata era în doi, uneori se întâmpla ca amândoi să fie în trei”, a declarat el pentru cristinastanciulescu.ro.

Pavel Bartoș nu a ajuns celebru peste noapte! Acesta, deși își dorea foarte mult să facă senzație în actorie, a fost nevoit să dea 37 de castinguri până să fie ales pentru a juca într-un film.

„Am dat 37 de castinguri până am primit unul. Făceam naveta cu trenul, la clasa a 2-a, pentru a putea participa la castinguri. Nopțile acelea erau foarte grele, iar dezamăgirea era mare. Abia prin 2007 am luat primul rol într-un film, pentru că abia atunci am fost pregătit’, a declarat el în podcastul lui Horia Brenciu.

Sursă foto: Paveș Bartoș/Facebook

