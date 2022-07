Potrivit dailrecord.co.uk , cei doi au numit-o pe fetiță Jupiter Seaborn Sheeran. Potrivit The Sun, numele a fost ales datorită semnificației speciale pe care îl are pentru părinți. O sursă a declarat pentru The Sun : „Ed și Cherry au iubit numele atât pentru ​​ceea ce reprezintă, cât și pentru unicitatea lui. Toată lumea crede că Jupiter e perfect pentru micuță.”.