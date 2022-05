Ce răspunde Ilinca Vandici când e întrebată de primul milion de Euro? 

De când Ilinca Vandici a apărut la Denise Rifai și în podcastul lui Damian Drăghici, sunt analizate cu interes și alte apariții ale vedetei.

Aceasta a făcut declarații și la Radu Țibulcă, gazdă care a prezentat-o drept "una dintre cele mai frumoase femei din România și una dintre cele mai șmechere femei din România."

Un subiect de interes atins în podcast a fost legat de...bani.

linca Vandici: Din primul salariu mi-am luat o pereche de sandale. Dar atunci mă bazam pe tata, știam că am unde să cad. Am învățat, în viață, niciodată să nu mă întind mai mult decât îmi e plapuma.

Radu Țibulcă: Eu mă chinui cu treaba asta. Cred că e și motivație. Mi se pare că în momentul în care țintești chestii din astea mari, eu am o siguranță că o să cheltuiesc mult mai mult. Dacă cheltuiesc de doi ori câți bani am, știu că o să fac de patru ori mai mult. De obicei la asta mă gândesc.

Ilinca Vandici: Păi da, dar și eu o să fac un milion de euro. Acum stau și cheltui un milion de euro?

Radu Țibulcă: Păi nu ai făcut un milion de euro?

Ilinca Vandici: Nu!

Radu Țibulcă: Cât îți mai lipsește până la un milion de euro?

Ilinca Vandici: Un pic. Ce pot să spun e că real, și nici acum nu cred că real, câștig câți bani aș putea și aș merita să câștig.

Radu Țibulcă: Dar nu vorbim ce ai agonisit, vorbim ce ai încasat! Cred că ai făcut milionul...

Ilinca Vandici: Posibil...

Radu Țibulcă: Asta îți spun eu că nu fructifici online-ul ăla cât ar trebui.

Ilinca Vandici: Probabil. Dar nu-mi place să fac lucrurile forțat. Dacă nu am chef că azi am o stare proastă, nu am chef să stau să mă aranjez și să zic: „bună dragilor...”. Nu fac decât lucruri în care cred. Fac doar lucruri pe care le simt. Am refuzat contracte mari de peste 100 000 de Euro.



