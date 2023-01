Ce s-a întâmplat între Alexandra Stan și Tristan Tate, după ce au apărut poze cu ei din intimitate

Alexandra Stan a avut o relație de scurtă durată cu Tristan Tate, unul dintre cei doi frați milionari care au fost arestați pe 29 decembrie într-un dosar în care sunt acuzați de trafic de persoane și viol. Imediat după despărțirea lor, în spațiul public au apărut mai multe fotografii în care artista era complet dezbrăcată.

Alexandra Stan este una dintre cele mai iubite și apreciate cântărețe de la noi din țară, care a reușit să câștige simpatia oamenilor datorită talentului său. Deși melodiile sale sunt adevărate hit-uri, iar pe plan profesional are un succes incredibil, în dragoste lucrurile nu au funcționat așa cum și-ar fi dorit. Artista are deja câteva relații nefericite la activ, a trecut printr-o căsnicie ratată și se pare că problemele cu băieții nu se opresc aici.

Blondina a avut, în urmă cu câțiva ani, o relație amoroasă cu Tristan Tate, unul dintre cei doi frați arestați sub acuzația de trafic de persoane și viol. Deși nu au petrecut împreună decât câteva săptămâni, la scurt timp de la despărțire au apărut în spațiul public mai multe fotografii în care Alexandra Stan era complet dezbrăcată în brațele afaceristului.

Gestul pe care fratele lui Andrew Tate l-a făcut a stârnit imediat reacții, iar la vremea respectivă cântăreața a vorbit public despre relația cu bărbatul milionar:

„Este foarte trist că, în 2021, încă se dau poze din intimitate la presă. Mi se pare jenant că unii asta cred că înseamnă să fii bărbat. Cred că ar trebui fiecare să își vadă de treaba lui, separat', a declarat Alexandra Stan pentru Cancan la vremea respectivă.



Alexandra Stan și-a asumat idila pe care a avut-o cu Tristan Tate, însă a menționat că nu a existat chimia potrivită pentru a începe o adevărată poveste de dragoste.

„Sunt o persoană asumată. Am avut relații lungi, serioase. Dar, în ultimele luni, am fost singură. Vis-a-vis de ce s-a scris în presă, am ieșit de câteva ori și am simțit că nu e ce trebuie, nu e bărbatul cu care aș putea începe ceva serios și am rupt orice legatură.', a mai spus Alexandra Stan .

Deși Alexandra Stan nu a avut deloc cuvinte de laudă la adresa milionarului, acesta a susținut că artista este o persoană minunată care i-a oferit câteva săptămâni frumoase.

„Aceasta este declarația mea oficială: Este o fată drăguță, am petrecut câteva săptămâni frumoase împreună. Este minunată și o să-mi fie întotdeauna dor de ea. Insă lucrurile nu au decurs așa cum ne-am fi așteptat. Este o fată drăguță, cred că este minunată, nu știu de ce se întâmplă asta, eu nici nu sunt în România, sunt în Miami și Alexandra mi-a oferit cele mai frumoase două săptămâni din viața mea', a declarat Tristan Tate.

