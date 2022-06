Ce se întâmplă la divorț cu averea Shakirei și a lui Piqué? Ce dețin cei doi și ce fac și pentru custodia copiilor?

Despărțirea Shakirei de Gerard Piqué i-a șocat pe mulți.

Părea unul dintre cele mai puternice cupluri din showbiz, motiv pentru care cele întâmplate i-au lovit pe fani. Acum însă toți se întreabă ce se va întâmpla cu averea și apoi cu împărțirea custodiei celor doi copii.

Shakira are 300 de milioane de Euro, o avere făurită în muzică. Piqué, la rândul său, are mai multe firme, este patronul Andorrei și joacă și la FC Barcelona, ​​motiv pentru care are o avere netă estimată la 80 de milioane de Euro.

Potrivit sport.es, problema se pune la faptul că cei doi nu sunt căsătoriți legal, așa că lucrurile care le-au aparținut rămân ale lor separat. Din acest motiv, columbianul are diverse proprietăți în întreaga lume, în timp ce fotbalistul are o casă cu trei etaje în centrul Barcelonei, estimată la 4,5 milioane de Euro.În orice caz, amândoi sunt miliardari, iar averea lor nu va fi afectată de despărțire. Cu toate acestea, ei au contactat avocați experți în aceste probleme pentru a vedea cum vor gestiona despărțirea, cum vor împărți bunurile pe care le dețin împreună și cum împart custodia copiilor.

FOTO:SHUTTERSTOCK

