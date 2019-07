Ce spune Denisa Nechifor, prietena lui Brigitte, despre nuntă: ”Nu știu dacă Pastramă este jumătatea vieții ei”

Brigitte Pastramă a avut o nuntă ca în povești, iar buna ei prietenă, Denisa Nechifor, a povestit pentru protv.ro care a fost rolul ei și a dat detalii din culisele evenimentului.

Denisa, ce rol ai avut la nunta lui Brigitte cu Florin Pastramă? Ai ajutat-o să își aleagă și verighetele de nuntă.

Am ajutat-o pe Brigitte în calitate de prietenă, cu ce am putut eu, pentru a organiza nunta și bineînțeles, la alegerea verighetelor pe care le-a luat de la Kara Diamond. Au avut de ales între două modele și am ajutat-o chiar să aleagă modelul lor. Au fost foarte finuțe acestea și ei au fost de acord. Bijuteriile se ridică undeva la 10.000 de euro, un preț estimativ, modelul se numește Eternity și sunt pline cu diamante.

Cum a fost la nuntă?

Nunta a fost organizată cu foarte mare atenție, Brigitte este foarte atentă la detalii, s-a ocupat de absolut tot, mâncarea a fost extraordinar de bună din punctul meu de vedere, sala a fost foarte frumos ornată, cu foarte multe flori. Invitații au fost foarte puși pe distracție, au fost foarte mulți oameni. Mi-a plăcut că mirii au ținut cont și de unele obiceiuri, adică de ceea ce le place fiecăruia și s-au adaptat și în funcție de personalitatea lor.

De cât timp sunteți prietene? Ți se confesează des?

Suntem prietene de mult timp, de 7-8 ani, ne-am cunoscut prin intermediul soților Rotariu, ajutam separat, apoi împreună la obținerea de fonduri pentru operațiile fetiței soților Rotariu, un copil cu foarte multe probleme, și am rămas prietene. Da, Brigitte mi se confesează, îmi povestește, ne sunăm reciproc destul de des și discutăm despre lucruri profesionale, lucrăm extraordinar de bine împreună, până la lucruri personale. Ne sfătuim, fetele noastre sunt cele mai bune prietene, ne ajutăm, când una dintre noi este plecată, mai stăm cu copiii, le ducem în parc, la film, tot felul de activități, dorm fetele una la cealaltă, se joacă, se distrează. Și noi, când avem timp, deoarece amândouă avem un program destul de încărcat, ieșim la masă, povestim, mergem în vacanță împreună când putem.

Ce fel de mireasă a fost acum Brigitte? Cum ți s-a părut?

În primul rând, a fost o mireasă foarte frumoasă! Rochiile le știam dinainte, mi-au plăcut amândouă. Eram împreună când căuta un anumit model, pe un site celebru, și pot spune că a fost o mireasă foarte emoționată. Deși Brigitte se controlează destul de mult, se vedea în ochii ei emoția și mi-a plăcut lucrul acesta. A fost o mireasă implicată, o mireasă foarte-foarte atentă la nevoile invitaților, nu este o persoană egoistă ci se gândește că, atunci când organizează un eveniment, toată lumea invitată să se simtă bine.

Ce sfaturi i-ai da sau i-ai dat deja pentru noua căsnicie?

Eu mă feresc în general să dau sfaturi și prefer să discut atunci când mi se cere părerea, nu să vorbesc neîntrebată și, în general, dacă omul este fericit îl întreb: “Ești bine?”. Și de aici pornește discuția. Dacă omul spune că este bine și este sigur de deciziile luate, nu mai are rost. Eventual atrag atenția asupra anumitor aspecte, dacă mi se pare ceva, dar foarte finuț. Nu-mi place să deranjez și nici să întru cu bocancii în viața cuiva.

Cum ai caracteriza-o pe Brigitte?

Brigitte este cel mai serios om cu care eu am lucrat, este foarte-foarte corectă, este ceas elvețian, dacă spune că face un lucru, îl face atunci când spune și cum spune, lucru pe care eu îl admir. Este o femeie încăpățânată, destul de greu de gestionat pentru oamenii care nu știu cum să o ia, ca să spun așa. Față de mine a fost întotdeauna foarte drăguță, foarte amabilă, nu am avut niciun fel de probleme niciodată. Eu am destul de multă răbdare. Brigitte este o femeie frumoasă, o femeie hotărâtă, care și-a luat viața în propriile mâini și care rezolvă foarte multe probleme.

Crezi că este Florin Pastramă jumătatea vieții ei? Se potrivesc?

Nu știu eu dacă Florin Pastramă este jumătatea vieții ei, doar ea știe lucrul acesta! Se potrivesc pentru că el o mai temperează, le stă bine împreună, se vede că se simt bine împreună, dar vom vedea mai departe. Ei doi știu ce este în sufletul lor și în viața lor. Din moment ce s-au căsătorit este clar că ei consideră că se potrivesc!

Știi cumva și dacă a felicitat-o fostul soț, Ilie Năstase, pentru căsătorie?

Nu știu lucrul ăsta, legat de Ilie, habar nu am, nu am întrebat-o!



