Ce spunea Lidia Buble despre polițistul căruia i-a dat mită: „Se dădea la mine! Doamne fereşte”

La finalul anului trecut, Lidia Buble a fost trimisă în judecată de procurorii DIICOT pentru dare de mită, după ce le-a oferit la doi polițiști suma de 900 de lei pentru a nu-i pune aparatul etilotest.

Potrivit jurnaliștilor de la Adevărul, Lidia Buble a ajuns să fie trimisă în judecată deoarece atunci când a fost oprită de polițiști, ea vorbea la telefon cu Dragoş Ştefan Presură, iar apelurile acestuia erau interceptate la acea vreme de DIICOT.

Iar acum pe internet au apărut și stenogramele discuției dintre Lidia Buble și Dragoș Ștefan Presură.

Lidia Buble: Vai, vine poliţia. Leşin!

Dragoş Ştefan Presură: Nu cred!

Lidia Buble: Da, da, da …

Dragoş Ştefan Presură: La tine?

Lidia Buble: Da,da,da…la semafor

Pe fundal, se aude dintr-o dată şi vocea poliţistului

Poliţist rutier: Sărut mâinile!

Lidia Buble: Bună!

Poliţist rutier: De la Brigada Rutieră vă deranjăm! Permis, buletin, talon, vă rog!

Lidia Buble: Nu am nimic. Am fost doar să iau apă şi mă întorc acasă.

Poliţist rutier: Sigur?

Lidia Buble:Da! (râde şi se adresează lui Dragoş Ştefan Presură) Ăăă…te sun eu imediat?

Dragoş Ştefan Presură: Da, te rog!

Lidia Buble: Hai, te pup!

Apoi, după câteva minute, Lidia Buble îl sună din nou pe bărbat.

Lidia Buble: Băi, nici nu-ţi vine să crezi dacă îţi zic! Doamne, ce idiot! Deci fii atent! Doamne fereşte! Asta pe lângă faptul că…

Dragoş Ştefan Presură: Nu, zic aşa: Sta, stai, stai…Zi-mi aşa

Lidia Buble: Nu, vine după mine până acasă să iau cardul să-i dau bani, dacă-ţi vine să crezi

Dragoş Ştefan Presură: Cum îl cheamă?

Lidia Buble: Nu ştiu cum îl cheamă, dar avea vrăjeală în el, efectiv … deci … ăsta nu ştiu la ce se aştepta…adică…el…Doamne! Niciodată nu mi s-0 întâmplat aşa ceva. Efectiv, deci se dădea la mine la modul ăla nesimţit şi-mi zicea „Ce să facem acum domnişoară Lidia?” „Dă-mi amendă, ce să faci?” „Păi ştiţi, e 2.500 şi nu ştiu cât amenda…” Zic: Ok. Dă-mi amendă. Muream de sete. Ce vrei să fac? Dă-mi amendă!” ”Păi nu amendă…nu v-aş da, poate ne calculăm altfel”. Şi zic:„Aaaa, păi zi aşa! Ce vrei, bani? Vii după mine până acasă, ce să fac? N-am nimic la mine. Am luat bani să-mi iau apă, nu mi-am luat bani să…” Şi vine mă, după mine ăsta…Doamne, mă crucesc, nu-mi vine să cred! Da, mă duc să iau cardu’ … nici nu ştiu câţi bani se dă. Eu n-am dat în viaţa mea şpagă la poliţişti. E prima dată, efectiv, ăsta e un puţos d-ăsta de 27 -28 de ani, nu are mai mult de 30 de ani.

Dragoş Ştefan Presură: Da,da,da. Dă-i 500 de lei şi spune-i că îi transmite salutări Ionuţ Ipate.

Lidia Buble: (râde) Păi eu nu ştiu cine este Ionuţ ăsta, Ipate. Păi şi ce poate…să nu sune ca o ameninţare, să mă trezesc că-mi dă ăsta amendă…

Dragoş Ştefan Presură: Nu mă, nu. E la la Rutieră şi e pe zona asta a Nordului. Ăsta m-a oprit pe mine la un moment dat. Şi la fel…omu e…ăăă…băi eu n-am texte de-astea cu ei. M-a oprit ok, radar, nu ştiu ce…bine boss, da, oricum eram… adică nu-mi lua carnetu’, nu nimic.

Lidia Buble: Vaiii, dar apropo, ştii ce mi-era frică? Pentru că el a coborât din maşină, Doamneee, numai Dumnezeu … nu ştiu cum l-am luat, l-am îmbârligat, coborâse cu fiola, îmi era că dacă mi-o pune…

Dragoş Ştefan Presură: Da, da. Ştiu, ştiu […] Băi, spune-i că eşti prietenă cu Ionuţ Ipate, să nu-ţi pună fiola. Deci orice ai face, să nu-ţi pună fiola. Că odată ce ai suflat în fiolă, aia se înregistrează şi e foarte complicat să rezolvi.

Lidia Buble:L-am luat cu vrăjeală. Zic: Tu nu vezi că am trei sticle de apă lângă mine? Muream de sete în casă, nu mai puteam. […] şi am deschis o sticlă de apă şi am început să beau ca disperata. Zic, mamă, dacă îmi pune ăsta fiola…am luat şi o gumă.

Dragoş Ştefan Presură: Ăăăă…poţi să le…, mă rog, în cazul tău nu e ultra…nu e prea recomandat….dar eu…ţi-am zis ce mi s-a întâmplat mie chestia asta, ştii? Băi, n-am la mine, da, deci dacă vrei dă-mi numărul de telefon, ne vedem mâine. Şi mă rog, evident, te duci, pentru că ei îţi iau numărul de la maşină şi dacă le dai vreo ţeapă, ai rupt-o în fericire.

Lidia Buble: Aoleu, Doamne…

Dragoş Ştefan Presură: Şi…gen…tu trebuie să te duci acasă să-ţi iei cardul şi după aia să te duci la bancomat, nu?

Lidia Buble: Am 300 şi ceva de lei şi mai am în euro. Ori îi dau aşa dacă-i convine, dacă nu, îi zic să mă aştepte sau să mă ducă undeva să scot de pe card să-i dau acuma. Nu stau să…

După ce le-a dat banii poliștilor, Lidia Buble l-a sunat din nou pe Dragoș Ștefan Presură.

Lidia Buble: Vezi că era pus pe combinaţie, dacă ţi-am zis! Doamne fereşte! deci „Îţi dau numărul meu dacă ai vreodată nevoie să…” Nu e nevoie”…„Acum, dacă tot ne-am întâlnit, cred că nimic nu este întâmplător…poate aşa a fost să fie, dacă mai faceţi prostii…Zic: Eu nu fac prostii”.

