Ce stipulează testamentul regretatului Benone Sinulescu?

Benone Sinulescu avea testamentul făcut din 2014 la notariat, ceea e i-a surprins pe mulți.

Asta arată însă că pe artist nu l-a speriat moartea. Conform ultimelor sale dorințe, toată averea lui va rămâne soției.

Benone Sinulescu povestea:





„Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers… Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor. În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari."

Benone Sinulescu a murit la vârsta de 84 de ani, în locuința sa din comuna buzoiană Siriu. La începutul verii, interpretul de muzică populară a stat internat într-o clinică de îngrijiri paliative din Arad, din cauza unei pneumonii care s-a agravat pe fondul altor probleme de sănătate.

Ionuț Pavel, impresarul artistului, a vorbit îndurerat La Măruță:

"Din păcate, a făcut o pneumonie de absorbție, aceasta a fost problema, pneumonia s-a dezvoltat și în patru zile uitați unde s-a ajuns. Trebuia să facă operație, a stat mult la pat. Era vaccinat, pneumonia nu are de-a face cu Covid, să nu se facă speculații. La vârsta lui și faptul că a stat în pat mult timp, a dezvoltat infecții. Doctorii știu mai bine, o să aflăm, dar cu ce ne va mai ajuta? Nu mă înțelegeam așa bine cu familia, așa că nu am vorbit, aș dori din tot sufletul să fie din nou vară și să putem face ceva; era un om ales de Dumnezeu."



