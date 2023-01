Ce studii are Vica Blochina, concurentă la SURVIVOR 2023

Vica Blochina este una dintre cele mai cunoscute femei din showbizul românesc, aceasta remarcându-se datorită carierei sale de balerină. Deși pasiunea pentru dans a fost foarte puternică, educația a reprezentat mereu o prioritate în viața divei. Iată ce studii a absolvit concurenta SURVIVOR România 2023!

Vica Blochina este o persoană extrem de cunoscută din showbiz, însă puțini sunt cei care știu parcursul ei în viața mondenă. Aceasta s-a născut pe data de 8 august, în Klaipeda, Lituania, acolo unde și-a petrecut o bună parte din viață. Ulterior, ea a intrat într-o trupă de balet alături de care a părăsit țara natală și s-a remarcat în București, grație clubului Melody.

În timpul petrecut ca balerină în clubul Melody, Vica Blochina a primit foarte multă notorietate, fiind cunoscută de nume importante din showbiz. Cu toate că lucrurile păreau că se îndreaptă într-o direcție fericită, vedeta a preferat să părăsească viața mondenă pentru educație. Astfel, ea a plecat tocmai în Cipru, acolo unde a studiat turismul:

„Am renunțat la Melody pentru că am plecat în Cipru, la studii. Am studiat la Cyprus College of Tourism, după care am revenit în România, unde mi-am definitivat studile la Universitatea Bioterra”, a spus Vica Blochina.

Deși educația a reprezentat o prioritate în viața vedetei, aceasta își amintește cu bucurie de perioada petrecută în clubul Melody. Ea a recunoscut că a avut parte de experiențe frumoase, care au propulsat-o în showbiz.

„Pentru mine, dansul e o artă, fie că e pe scena Operei, fie că e street dance. Am dansat cu pasiune și mi-a plăcut ceea ce am făcut, iar etapa din viața mea pe scena clubului Melody din București a fost o perioadă frumoasă a tinereții mele. Am cunoscut multă lume, mulți artiști. Am avut experiențe, unele frumoase, altele triste, dar așa e viața”, a mai spus Vica Blochina.

Sursă foto: Vica Blochina/Instagram

