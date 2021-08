Ce tarif percepe Oana Lis pentru o ședință de consiliere psihologică?

La 42 de ani, Oana Lis spune că și-a găsit vocația. Are acum diplomă ca psiholog și vrea să își construiască o carieră în domeniu.

„Pandemia mea personală fusese deja în 2014, atunci am simțit că am căzut psihic și fizic. În acel moment, eu m-am decis că pot fi mult mai mult decât ceea ce eram și că nu mai vreau să fiu percepută doar ca nevasta cuiva… ci că vreau eu să devin cineva! Și de atunci mă ocup de dezvoltarea mea personală, de evoluția mea și am ajuns acum să pot să ajut și pe alții să meargă pe acest drum. Pentru mine nu a fost ușor, dar nu a fost nici cel mai greu lucru de pe Pământ… Consider că cel mai greu pas în orice este Primul pas!… E acel moment de «Aha» personal, de «Nu mai pot așa!»… de «Vreau altceva!»… «Vreau o schimbare!»… «Vreau să duc o viață mai bună!» Căci, așa cum ne spune fizica quantică, orice schimbare câtuși de mică pe care o facem… schimbă implicit și mediul nostru înconjurător!"

FOTO: Oana Lis Facebook