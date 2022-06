Ce va face Ștefania Ștefan cu banii câștigați la Survivor România

Ștefania Ștefan știe ce vrea să facă cu banii câștigați în emisiunea din Republica Dominicană. Iată declarațiile tinerei!

Ștefania Ștefan este a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Survivor România. Aceasta nu doar că a câștigat admirația publicului, ci și o sumă foarte mare de bani, datorită prestației sale în competiție. Acum, după ce show-ul s-a încheiat, iar câștigător a fost desemnat Alex Delea, Ștefania Ștefan a vorbit deschis despre sumele primite în concurs, dar și despre ideile de investiție pe care tânăra le are.

Ștefania Ștefan este streamer pe platformele de socializare. Practic, pasiunea sa cea mai mare o reprezintă industria jocurilor online. Aceasta se înregistrează în timp ce se joacă pe calculator, apoi reușește să câștige bani prin prisma acestei pasiuni. Recent, fosta concurentă Survivor România a dezvăluit faptul că are de gând ca toți banii câștigați până în acest moment să fie investiți în acest hobby, care i-a devenit și sursă de venit.

„Mă bucur că am rezistat atât în competiție, am fost dedicată și determinată pe fiecare traseu, iar din banii pe care am reușit să-i strâng în această perioadă, o să investesc o parte în cariera de streamer”, a declarat ea pentru FANATIK.

Aceasta a punctat și faptul că își dorește foarte mult să evolueze în pasiunea pe care o are și să îi facă și pe urmăritorii ei fericiți datorită calității stream-ului.

„Sper să evoluez foarte mult pe partea de streamer/content creator pentru că este pasiunea mea și cel mai frumos în viață este să faci ceea ce îți place și te face fericit. Iar cu fericirea mea, sper să-i fac și pe alții fericiți atunci când intru live și încep să mă joc”, a adăugat ea.

Aceasta, în cadrul interviului acordat, a fost întrebată cum a perceput eliminarea de la Survivor România.

„Dureroasă, îmi doream să pot rămâne mai mult, să am șansa să concurez și cu băieții”, a răspuns ea.

Sursă foto: Instagram/Ștefania Ștefan, Facebook/Ștefania Ștefan

