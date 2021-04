Cea mai recentă apariție a lui Zac Efron, intens criticată de fani. Ce i-a deranjat pe aceștia

Una dintre cele mai recente apariții ale lui Zac Efron a stârnit numeroase reacții în rândul fanilor, devenind subiect de trending pe Twitter.

Actorul de 33 de ani a apărut cu înfățișarea destul de schimbată în cadrul unui clip video postat pe Facebook cu ocazie Zilei Pământului.

”Refuz să cred că acesta este Zac Efron”, a scris unul dintre fani, în timp ce alții s-au întrebat dacă nu cumva a apelat la intervenții estetice pentru a-și modifica înfățișarea.

Anul trecut, Zac Efron s-a retras în Australia când pandemia de Covid-19 a lovit America. Aici a cunoscut-o pe Vanessa Valladares (25 de ani), care era ospătăriță într-un local din New South Wales. După 10 luni de relație în pandemie, cei doi au luat-o pe drumuri diferite, informează ziarul australian The Daily Telegraph.

Zac Efron continuă filmările pentru show-ul său, Down To Earth, care urmează să revină pe Neflix cu sezonul doi în acest an. În cadrul acestui proiect, starul de 33 de ani caută modalități sănătoase și sustenabile pentru a trăi pe Pământ, prezentând și mâncarea locală și obiceiurile din țara în care locuiește în prezent.

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate cu 24 de ore în avans. Vezi și noua ofertă de filme și seriale, doar pe voyo.ro!