Cele mai sexy abdomene din showbizul românesc. Inna și Antonia, campioane la “pătrățele”

Vedetele știu cât contează imaginea atunci când sunt în centrul atenției și toți ochii sunt pe ele. Așa că fac totul pentru a arăta impecabil, în orice situație.

Fac tratamente de înfrumusețare, încearcă inovațiile din domeniul beauty și anti-ageing și, nu în ultimul rand, fac mult sport. Campioane la sală sunt Inna și Antonia, care se mândresc cu siluetele lor super tonifiate. Inspirată de six pack-ul lui Alex Velea, Antonia i-a luat-o pe urme și acum arată absolut impresionat. Are, poate, cel mai fit abdomen din showbizul românesc.

Și Inna impresionează cu o formă fizică deosebită.” Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțin programe de editare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, spunea Inna într-un interviu pentru revista Viva.

Un corp de fotomodel are și Theo Rose, însă ea se declara nemulțumită de felul în care arată, așa că a început să meargă la sală.

„Am început să nu mai mizez pe genă. Nu mă duc de nebună la sală. Am început să văd una alta pe corpul meu. Atunci când eșți mai corpolentă și ai niște celulită, e justificat, că sunt niște kilograme în plus. Dar când ești slabă și se vede celulita pe tine, atunci trebuie să îți faci probleme. Dacă ți se pleșcăie pielea, nu poți să dai din mână că îți atârnă pielea, atunci iar e o problemă. Nu am vrut să ajung în stadiul ăla. Totuși, sunt și eu artist, mai apar și eu pe colo, pe dincolo, mai arăt un picior, un braț. Se uită lumea la mine și mă vede numai atârnată, cocârjată. Mai sunt și slabă și mică, ce Doamne iartă-mă fac? Nu pot să stau dărâmată', spus Theo Rose pentru ego.ro.

Cu abdomene super fit se mândresc și Loredana Groza, Sore și Alina Eremia.

Nu rata galeria foto de mai jos.