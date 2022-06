Celia: " În sarcină am avut câteva probleme cu inima. Am fost descoperită cu extrasistole ventriculare"

Celia are probleme de sănătate descoperite la inimă din timpul trimestrului trei al sarcinii.

Artista a pierdut două sarcini în trecut și nu credea că va mai deveni mamă. Sara Maria, al doilea copil al Celiei, a venit însă pe lume în luna februarie a acestui an.

Din păcate, în trimestrul al treilea al sarcinii sale, Celia s-a confruntat cu extrasistole ventriculare crescute, însă până acum nu a explicat pe larg situația. Acum însă a scris pe Instagram:





„Ce voiam să vă spun este că, v-am mai zis, în sarcină am avut câteva probleme cu inima. Am fost descoperită cu extrasistole ventriculare, am ajuns la 9000 de extrasistole ventriculare în trimestrul trei. Ceva probleme la inimă am și mă bucur că am descoperit o clinică bună care să ma ajute. Vă recomand să nu neglijați problemele de sănătate de la inimă și să țineți totul sub control.”





Extrasistolele ventriculare (ESV, contracții ventriculare premature) sunt impulsuri ventriculare unice produse prin reintrare ventriculară sau generate de un focar ventricular ectopic de automatism. Sunt extrem de frecvente la persoanele sănătoase și la pacienții cu boli cardiace.

Frecvența ESV crește la persoanele care prezintă factori stimulanti (ex. anxietate, stres, consum de alcool, cafeină), hipoxie sau tulburări electrolitice.

