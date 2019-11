Chef Hadad, desemnat Cel mai bun Chef, pentru al doilea an la rând, în cadrul Galei Romanian Hospitality Awards!

Aseară a avut loc o nouă ediție a premiilor Romanian Hospitality Awards, proiect în cadrul căruia se premiază excelența din serviciile de HoReCa din România. Printre laureații serii, la cele 14 categorii care au fost jurizate de membrii de top din industrie, s-a numărat și Chef Joseph Hadad, unul dintre jurații MasterChef România.

Pentru al doilea an consecutiv, Chef Hadad a fost recunoscut pentru meritele lui și a câștigat premiul 1 la categoria ”Cel mai bun Chef din România”. Printre nominalizații acestei categorii s-au aflat nume cunoscute din industria românească, precum Adrian Hădean, Cătălin Scărlătescu, Paul Oppenkamp, Florin Dumitrescu, Samuel Le Torriellec, dar și tineri promițători, precum Radu Ionescu și Alex Petricean. “Adversar” la această categorie i-a fost și Nico Lontras, Creative Chef în cadrul emisiunii MasterChef România.

Seara a fost încununată pentru juratul MasterChef cu alte două premii: premiul presei pentru cel mai bun restaurant și locul 3 la categoria cel mai bun restaurant din țară.

Emoționat și recunoscutor, Chef Joseph Hadad a declarat:

“Ieri a fost o zi specială pentru mine, cu întâmplări fericite și emoții covârșitoare. Am fost prezent la cea de-a doua ediție a galei Hospitality Awards, un eveniment ce a strâns laolaltă oameni ce contribuie în fiecare zi la dezvoltarea gastronomiei și a serviciilor din industria HoReCa.

Plin de emoții si recunoștiință pentru cele 3 nominalizari, am plecat acasă cu 3 premii de care sunt tare mândru, premiul pentru "Cel mai bun Chef" din România și locul 3 pentru "Cel mai bun restaurant - Joseph". Cea mai mare și neașteptată surpriză, care m-a facut să fiu extrem de recunoscător, a fost premiul oferit de presa din România, locul 1 pentru restaurantul Joseph. Sunt tare mândru de echipa mea și de tot ceea ce am reușit să facem împreună! Le mulțumesc tuturor pentru implicare și le transmit că doar cu ajutorul lor am ajuns aici.”

