Fotbalistul dispărut după cutremurele din Turcia a fost găsit! Strigătele sale au fost auzite de sub dărămâturi

Christian Atsu Twasam, fotbalist ghanez în vârstă de 31 de ani, legitimat în Turcia la Hatayspor, a fost găsit, după ce fusese dat dispărut pe 06 februarie 2023, în urma cutremurelor care au lovit țara în care evoluează.

Sportivul ghanez s-a aflat pentru aproximativ 24 de ore sub dărâmături, după ce blocul în care locuia s-a prăbușit. Presa din Portugalia și din Marea Britanie notează că fotbalistul Christian Atsu a fost găsit după ce salvatorii i-au auzit strigătele de sub dărâmături.

„Christian Atsu a fost găsit! Are lovituri și a fost transporat la spital. Directorul nostru sportiv, Taner Savut, este, din păcate, încă sub dărâmături! Orașul Hatay s-a mobilizat exemplar”, au spus reprezentanții celor de la Hatayspor. Din câte se pare, fotbalistul are dificultăți respiratorii și răni la piciorul drept.

De-a lungul carierei, Christian Atsu a fost legitimat la echipe precum Porto, Rio Ave, Chelsea, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga, Newcastle și Al-Raed, iar din 2022 evolua în Turcia pentru Hatayspor. Pentru echipa națională a Ghanei a debutat în 2012 și a evoluat 65 de partide, marcând 9 goluri, după cum notează Wikipedia.