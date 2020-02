Cine a câștigat America’s Got Talent: The Champions. Emil Rengle: „Oportunitățile vor fi infinite pentru ei”

Cel de-al doilea sezon al competiției globale a talentelor și-a desemnat câștigătorii marți seară, în SUA.

America’s Got Talent: The Champions, sezonul 2, a adus în fața publicului din întreaga lume pe cei mai buni participanți ai show-urilor Got Talent din mai multe state.

România a fost reprezentată de Emil Rengle, câștigătorul sezonului 8 al show-ului Românii au talent. Însă, românul nu a reușit să treacă de prima etapă.

Cei care s-au umplut de glorie în acest an au fost dansatorii trupei V.Unbeatable. Deși au fost favoriții publicului în sezonul 14 al show-ului Americanii au talent, dansatorii s-au clasat atunci doar pe locul 4.

Emil Rengle i-a urmărit și apreciat pe dansatorii care au câștigat sezonul 2 America’s Got Talent: The Champions, chiar dacă e ieșit devreme din competiția celor mai buni concurenți ai show-urilor Got Talent din toată lumea.

„Mă bucur din suflet că ediția The Champions a fost câștigată de o trupă de DANS! Am sufletul plin de bucurie de fiecare dată când arta dansului este apreciată de oameni și, cu atât mai mult, mă bucur pentru cei din V.Unbeatable. Este o trupă profesionistă de dans și acrobație din India, iar acum că au scris istorie pentru țara lor cu această performanță, oportunitățile vor fi infinite pentru ei. Concursurile sunt făcute să fie câștigate. Ei au reușit și, pentru asta, au tot respectul meu”, ne-a spus Emil Rengle.

Vezi momentul lor mai jos!

This incredible performance by @v_unbeatable and @travisbarker cemented their legacy as the best in the world! pic.twitter.com/Te8YsCT6b5 — America's Got Talent (@AGT) February 18, 2020

V.Unbeatable, poveste incredilă

Grupul de dansatori care a făcut impresie la America’s Got Talent: The Champions are o poveste impresionantă. Originari din Mumbai, India, componenții grupului au ajuns cunoscuți în 2018 când au participat la reality-show-ul Dance Plus din țara natală.

În sezonul 14 al show-ului Americanii au talent au obținut Golden Buzz de la juratul Dwayne Wade, pentru ca prestația lor din finala The Champions să fie considerată de același jurat „cel mai bun moment artistic care a fost vreodată pe orice scenă a oricărui talent show”.

Dansatorii și-au luat numele de la un fost component al trupei, Vikas Gupta, care a murit realizând o cascadorie în timpul unei reprezentații. Cei mai mulți dintre dansatori provin din familii dezavantajate, care trăiesc în cartiere sărace din Mumbai.

Au sperat că dansul îi va scoate din mizerie și a mizat totul pe pasiunea lor. Au reușit. Acum îi cunoaște lumea întreagă.

America’s Got Talent: The Champions a fost inventat de Simon Cowell, creatorul francizei Got Talent. El și-a imaginat o competiție a celor mai buni concurenți din toată țările în care este franciza Got Talent.

Fotografii: Getty Images/ America’s Got Talent YouTube