Cine e Hannah Gutierrez-Reed, tânăra care i-a încărcat arma lui Alec Baldwin înainte de tragedia de la filmări

Ancheta demarată imediat după moartea directorului de imagine Halyna Hutchins, pe platoul de filmare al peliculei „Rust”, o vizează și pe Hannah Gutierrez-Reed. Tânăra de 24 de ani era responsabilă de întreținerea, verificarea și încărcarea armelor folosite în film.

Hannah Gutierrez-Reed este armurier de meserie și a mai lucrat pe acest post în câteva filme. Se poate spune că avea ceva experiență. Unii membrii ai staff-ului peliculei Rust spun că tânăra nu era pregătită pentru acest job și că este responsabilă de modul în care a verificat armele folosite la filmări.

Hannah Gutierrez-Reed este acum blamată de mulți oameni din afara industriei filmului, iar acest lucru se datorează trecutului ei. Anterior neglijenței care a ucis-o pe Halyna Hutchins, tânăra armurier l-a înfuriat pe Nicolas Cage la filmările pentru The Old Way, în august 2021.

Atunci, Gutierrez-Reed, care se ocupa tot de armele folosite în filme, a descărcat o armă de recuzită, de două ori în trei zile, fără să anunțe membrii staff-ului.

Actorul s-a înfuriat fiindcă s-a speriat de moarte când a auzit împușcăturile și a țipat la ea: „Anunță și tu, că tocmai mi-ai spart nenorocitele de timpane!”, i-a spus Cage.

Citește și: Mărturia lui Alec Baldwin după ce a ucis-o, din greșeală, pe Halyna Hutchins în timpul filmărilor

Cu altă ocazie, tânăra a intrat în zona de filmare cu gloanțe oarbe sau cu muniție de război fără să anunțe staff-ul. Uneori umbla cu armele la subraț extrem de neglijent. La vremea respectivă, unii dintre colegii săi le-au cerut superiorilor să o înlocuiască pe tânăra stângace.

Hannah Gutierrez-Reed implicată într-un accident cu victime

În 2020, un tânăr a murit într-un accident de motocicletă, produs pe fondul consumului de alcool. Tânărul, Tyler Dyer, era prieten cu iubitul lui Hannah Gutierrez-Reed, Aaron Butcher. Amândoi au băut bine înainte de a pleca la drum pe motociclete, decizie care l-a costat viața pe primul.

Familia decedatului a ajuns la un acord cu familia tinerei Hannah Gutierrez-Reed pentru plata unei despăgubiri de 50.000 de dolari, pentru renunțarea la depunerea unei plângeri penale. Motivul? Una dintre motocicletele implicate în accident era a ei.

Fotografii: Getty Images/Instagram

Vezi și VIDEO: