Cine e Ioana Marcu, mama copiilor lui de Ciprian Marica și iubita oficială a acestuia

Ciprian Marica este în mijlocul celui mai mare scandal sexual al momentului. După ce filmuletul în care își înșelă iubita cu o femeie măritată a ajuns viral pe internet, fostul fotbalist cu siguranță e nevoit să dea explicații pertenerei sale, Ioana Marcu, alături de care are și doi copii.

Cine este Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica

Ioana Marcu este patenera oficială a lui Ciprian Marica: este cu 8 ani mai tânără decât el și e mama celor doi băieți ai acestuia. Deși Marica este un personaj monden, Ioana este o fire discretă și o familistă convinsă. Aceasta evită evenimentele mondene și nici la televizor sau în tabloide nu apare.

“Nu își dorește să fie cunoscută, vrea să își trăiască viața departe de ochii curioșilor și a ziarelor pe cât posibil”, le-a răspuns Ciprian Marica celor de la revista Viva, atunci când le-au propus să apară împreună într-un pictorial.

Cum s-au cunoscut Ciprian Marica și Ioana Marcu

Ioana Marcu nu este doar o femeie foarte frumoasă, ci și una inteligentă. Aceasta a absolvit Facultatea de Medicină, cu specializare în stomatologie.

“Făcea practică la cabinetul stomatologic unde mergeam eu. Aşa ne-am cunoscut. Mi s-a părut că are ceva anume şi chiar are acel ceva... Având o anume vârstă, am considerat că trebuie să-i acord timp, să cunoşti omul şi să te alegi cu ceva în urma relaţiei respective. Nu ştiam cum va fi, dacă va fi de lungă durată sau nu”, spunea Marica în OK Magazine.

Despre Ioana, Marica spunea în urma cu patru ani, pentru Viva, că “e mai copilăroasă, dar îmi place ca un om să își păstreze candoarea. Ea e o fată simplă, care nu încearcă să epateze, o fată cu bun gust, dulce și sinceră. Cel mai important pentru mine la o fe¬meie e să fie feminină, e cel mai mare atu. Frumusețea nu e primordială. Bineînțeles, primul lucru la care te uiți e aspectul fizic, dar apoi descoperi și alte lucruri”.

Ciprian Marica și Ioana Marcu nu sunt căsătoriți

Mulți se întreabă de ce totuși cei doi nu s-au căsătorit. “Nu cred că un act schimbă datele problemei sau lucrurile. Trăim foarte bine şi nu avem nicio problemă. Familia mea e în siguranţă şi aşa, nu trebuie să se simtă în siguranţă în spatele unui act. Eu nu cred în reguli. Atâta timp cât noi suntem bine aşa, nu înţeleg de ce un act ar trebui să schimbe lucrurile sau i-ar da o siguranţă în plus. Şi, repet, la noi în familie nu s-a discutat asta, nu s-a pus problema”, spunea Ciprian Marica într-un interviu pentru OK Magazine.

Din păcate pentru Ioana, escapada sexuală a iubitului său a adus-o pe primele pagini ale tuturor tabloidelor.

Sursa foto: FACEBOOK/ Ciprian Marica, Ioana Marcu