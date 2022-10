Cine e vedeta de peste Ocean care a dat în judecată TikTok: Vreau să fiu o voce pentru schimbare

TikTok este un mediu periculos, susține vedetea de televiziune Bethenny Frankel, o antreprenoare de succes din SUA. Ea a dat în judecată platforma pentru „utilizarea abuzivă a conținutului” ei. Ce urmărește cu acest proces.

Cunoscută după apariția în reality-show-ul The Real Housewives of New York City, Bethenny Frankel (51 de ani) are o răfuială cu TikTok . Vedeta a deschis un proces la tribunal după ce un grup de escroci online ar fi creat reclame false folosind videoclipurile ei.

Din documentele depuse la dosar se înțelege că mai multe persoane fizice și companii i-au furat conținutul distribuit online pentru a promova bunuri contrafăcute pe TikTok. Bethenny Frankel susține că imaginea brandului ei a avut de suferit odată cu asocierea neautorizată cu aceste produse pe care ea nu le-a recomandat niciodată.

Vedeta dă vina pe TikTok pentru această tentativă de fraudă, în care numele ei a fost folosit neautorizat.

„În primul rând, vreau să fiu o voce pentru schimbare tangibilă, fie că este un act, o lege, un proces, un pas, care îi protejează pe creatorii de conținut. TikTok trebuie să facă un efort pentru a proteja creatorii și consumatorii. Există oameni care au cumpărat aceste produse după ce au văzut reclamele cu mine în ele”, a dezvăluit Bethenny Frankel, pentru The Washington Post.

